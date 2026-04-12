A FIFA dobhat még egy mentőövet Olaszországnak a vb-szereplés kapcsán

Az RMC Sport írta meg a The Athletic-re hivatkozva, hogy a FIFA-nál zajlanak az egyeztetések, hogy egy utolsó pillanatos interkontinentális selejtezőt rendez abban az esetben, ha Irán nem utazna el a tornára az Egyesült Államokkal szembeni háborúja miatt.

Ez a pótselejtezős torna két ázsiai és két európai csapattal zajlana, amely nem jutott ki a vb-re. Olaszország a világranglistán elfoglalt helye alapján lehetne ott ezen a mindent eldöntő mini tornán.

Mindenesetre egyenes ágon nem jutott ki az azóta már lemondott Gennaro Gattuso válogatottja, miután büntetőpárbajban alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

