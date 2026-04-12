Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
A FIFA dobhat még egy mentőövet Olaszországnak a vb-szereplés kapcsán

Mint ismert, Olaszország tizenegyespárbajban alulmaradt Bosznia-Hercegovinával szemben a világbajnoki pótselejtező döntőjében, így zsinórban harmadik vb-jéről maradt le az Azzurri. Azonban Irán helyzete továbbra is bizonytalan a tornán az Egyesült Államokkal szembeni háborúja miatt, és esély van arra, hogy végül nem utazik el az amerikai kontinensre a perzsa ország válogatottja, így a FIFA-nak ki kell találni valamit, hogy feltöltse a megüresedő helyet. És itt jöhet képbe az olasz válogatott.

Az RMC Sport írta meg a The Athletic-re hivatkozva, hogy a FIFA-nál zajlanak az egyeztetések, hogy egy utolsó pillanatos interkontinentális selejtezőt rendez abban az esetben, ha Irán nem utazna el a tornára az Egyesült Államokkal szembeni háborúja miatt.

Ez a pótselejtezős torna két ázsiai és két európai csapattal zajlana, amely nem jutott ki a vb-re. Olaszország a világranglistán elfoglalt helye alapján lehetne ott ezen a mindent eldöntő mini tornán.

Mindenesetre egyenes ágon nem jutott ki az azóta már lemondott Gennaro Gattuso válogatottja, miután büntetőpárbajban alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

