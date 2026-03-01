Goal.com
Elmaradhat a 2026-os világbajnokság a háború miatt, a FIFA reagált a drámai helyzetre!

A 2026-os világbajnokságot Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok rendezi meg, azonban egyre sötétebb viharfellegek gyülekeznek a torna égboltja felett. Mexikóban kartellháború tombol, Kanadában nemrég tizen meghaltak egy iskolai lövöldözésben, az USA pedig Venezuela után Irán ellen is katonai akciót indított. Ráadásul az egyik résztvevő ország már vissza is mondta az indulást. Mutatjuk a részleteket.

Az Egyesült Államok megtámadta az egyik vb-résztvevőt

Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások megfeneklése után az USA és Izrael szombat délelőtt megelőző támadást indított a közel-keleti ország ellen, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyver fejlesztését. A támadásokat követően felmerült a kérdés, hogy Irán részt tud-e venni a világbajnokságon, amelyet idén nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez.

Irán nem lesz ott a vb-n?

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj a támadás után azt nyilatkozta, hogy az ország valószínűleg nem vesz részt a nyári világbajnokságon:

„A mai események – azaz az Egyesült Államok támadása – után valószínűtlen, hogy ott leszünk a világbajnokságon, de a sportvezetőknek kell dönteniük erről.”

Az iráni labdarúgás vezetője azt is megerősítette, hogy a hazai bajnokság határozatlan ideig szünetel.

Irán 2025 márciusában kvalifikálta magát negyedik egymást követő világbajnokságára, és ha nem lép vissza a tornától, akkor júniusban három csoportmérkőzést játszik az USA-ban, kettőt Los Angelesben, egyet Seattle-ben.

Ha Iránnak vissza kellene lépnie a világbajnokságról, várhatóan az Egyesült Arab Emírségek (UAE) léphet a helyére.

FIFA közleményben reagált

Február 28-án, közvetlenül az iráni támadások után, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségek Testülete (IFAB) Wales-ben ülésezett, ahol a FIFA főtitkára, Mattias Grafstrom az iráni részvételről beszélt.

„Ma reggel ugyanúgy a hírekből értesültem a történtekről, ahogy önök is. Ma üléseztünk, és részletes nyilatkozatot még korai lenne kiadnunk, de figyelemmel kísérjük a világban történő eseményeket. Washingtonban megtartottuk a sorsolást, amelyen minden csapat részt vett, és a fókuszunk a biztonságos világbajnokságon van, minden csapat részvételével. Továbbra is folyamatosan kommunikálunk a három házigazda kormánnyal, és mindenki biztonságban lesz”

– hangsúlyozta az EPSN-nek Grafstrom.

Korábbi győztes is fontolgatta a visszalépést a világbajnokságról

Korábban az is felmerült, hogy Németország is bojkottálhatja a világbajnokságot Donald Trump amerikai elnök külpolitikai tevékenysége miatt. Azonban a német szövetség végül elvette a visszalépés lehetőségét.

Mexikóban kartellháború dúl

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az elmúlt egy hétben több futballmérkőzés is elmaradt Mexikóban, miután a hadsereg egyik akciójában életét vesztette a hírhedt kartellvezér, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

Az eset Talpában történt, nem messze a vb-házigazda Guadalajara városától. A kartellvezér halála után az ország több városában is destabilizálódott a helyzet.

A FIFA ennek ellenére nem hátrál ki Mexikó mögül

Ennek ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) továbbra is kitart Mexikó mellett. A FIFA bizalma annak ellenére sem rendült meg az országban, hogy legalább 74 ember halt meg Cervantes megölése után kitört erőszakhullámban.

A Gianni Infantino, a FIFA elnöke csütörtökön megerősítette, hogy a kartellháború ellenére is rendező ország marad Mexikó, mind a tizenhárom mérkőzést megrendezik a közép-amerikai országban, köztük a nyitómérkőzést is, ahol a Mexikó és Dél-Afrika csapnak majd össze június 11-én.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos Mexikóba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró-világkupaversenyt.

Kanadában lövöldözős tört ki egy középiskolában

A harmadik rendező Kanadát szintén egy szörnyű esemény rázta meg február közepén. A CBC információi szerint két héttel ezelőtt lövöldözés tört ki a Brit Kolumbia tartománybeli Tumbler Ridge városának középiskolájában, az eset során tízen életüket vesztették, 25 embert pedig kellett kórházba szállítani.

A FIFA korábbi elnöke, Sepp Blatter nemrég keményen kritizálta a világbajnokság rendezőit, és tulajdonképpen azt üzente a szurkolóknak, hogy ne menjenek el a vb-re.


