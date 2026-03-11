Goal.com
2022-World-Cup-Match-Between-USA-And-Iran-in-QatarAFP

„Semmilyen körülmények között nem veszünk részt” – Irán hivatalosan is lemondta a világbajnoki szereplést

Az iráni sportminiszter szerdán bejelentette, hogy az ország válogatottja nem utazik el az Egyesült Államokba a 2026-os világbajnokságra, miután az USA és Izrael támadásaiban életét vesztette az ország Legfőbb Vezetője.

A feszültség, amely február 28-án robbant ki az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, visszafordíthatatlan következményekkel járt a sportvilágra nézve. Irán, amely elsőként kvalifikálta magát Ázsiából a 48 csapatos tornára, politikai és biztonsági okokból visszalépett a részvételtől.

„A gyerekeink nincsenek biztonságban”

A döntést Ahmad Donyamali sportminiszter közölte az iráni állami televízióban, miután megerősítették, hogy az amerikai-izraeli légicsapások során meghalt Ayatollah Ali Khamenei, Irán Legfőbb Vezetője.

„Tekintettel arra, hogy ez a korrupt rezsim [az USA] meggyilkolta a vezetőnket, semmilyen körülmények között nem vehetünk részt a világbajnokságon” – jelentette ki a miniszter szerda reggel.

Donyamali hangsúlyozta, hogy az elmúlt 12 napban a háború már 1255 halálos áldozatot követelt, és több mint  tizenkétezren sebesültek meg. „A gyerekeink nincsenek biztonságban, és alapvetően nem adottak a feltételek a részvételhez. Két háborút kényszerítettek ránk nyolc-kilenc hónap alatt, mártírok ezreit veszítettük el. Ilyen helyzetben a jelenlétünk elképzelhetetlen.”

Trump és a FIFA hiába próbált békíteni

A bejelentés azután érkezett, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke Instagram-posztban próbálta hűteni a kedélyeket. Infantino kedden egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, aki biztosította a szövetséget, hogy az iráni válogatottat – a háborús helyzet ellenére is – szívesen látják az Egyesült Államokban.

Úgy tűnik azonban, hogy a diplomáciai gesztus kevésnek bizonyult. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke már március elején feltette a kérdést: „Ki az a józan eszű ember, aki ilyen körülmények között elküldené a nemzeti csapatát egy ilyen helyre?”

Mi lesz a VB-menetrenddel?

Irán az "A" csoportban szerepelt volna, ahol mindhárom mérkőzését amerikai városokban (Los Angeles és Seattle) játszotta volna Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen. A visszalépés hatalmas logisztikai és sportszakmai űrt hagy maga után.

Ahogy arról korábbi elemzésünkben írtunk, a torna megrendezése körül egyébként is sok a kérdőjel. Mexikóban a kartellháború okoz fennakadásokat a futballmérkőzések lebonyolításában, Kanadát pedig épp egy középiskolai lövöldözés rázta meg.

Bár Heimo Schirgi, a VB operatív igazgatója szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy elhalasszák, egy kulcsfontosságú résztvevő kiesése és a háborús eszkaláció (iráni rakétatámadások az amerikai bázisok ellen) példátlan kihívás elé állítja a FIFA-t.

