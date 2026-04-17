Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokság magas jegyárait

Több szurkolói szervezet is felemelte a hangját azellen, hogy a 2026-os nyári világbajnokságra elérhető jegyek 140 dollártól egészen 8680 dollárig érhetőek el, ami roppant magasnak számít. Ráadásul egyes sajtóhírek szerint az első kategóriás, azaz a legdrágább belépők ára 80%-kal nőtt azóta, hogy először megvásárolhatókká tette ezeket a szövetség.

Ugyanakkor Infantino azzal védekezett, hogy a 39 napos világeseményből származó bevétel fedezi a FIFA költségvetését azokra az évekre, amikor nem rendeznek világbajnokságot.

Nem mellesleg úgy véli, azáltal, hogy 48 csapatossá bővítették a mezőnyt, soha nem látott érdeklődés fogja övezni a világbajnokságot, ami indokolja a jegyek jelenlegi árazását.

„A FIFA fő, és eddigi egyetlen bevételi forrása a világbajnokság. Egy hónap bevétel jön a konyhára. A fennmaradó 47 hónapban, a következő világbajnokságig, ebből a pénzből gazdálkodunk" – ecsetelte a FIFA költségvetését az elnök a L'Equipe-nek.

