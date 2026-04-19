A támadó combközelítő izomszakadást szenvedett, és a diagnózisok szerint legalább három-négy hónapos kihagyás vár rá, ami gyakorlatilag a szezon hátralévő részéből való kiesését jelenti, és egyre valószínűbbé teszi, hogy a 2026-os világbajnokságot is kénytelen lesz kihagyni.

A sérülés egy rendkívül érzékeny időszakban érte a Bayern Münchent, amely egyszerre több fronton is harcban áll a szezon hajrájában. A klub megerősítette, hogy Gnabry combsérülése komoly rehabilitációt igényel, és jelenleg nem lehet pontos visszatérési időpontot meghatározni.

Fabrizio Romano szerint azonban a hosszabb felépülési idő miatt a világbajnoki szereplése is erősen kérdésessé vált.

A müncheniek számára mindez különösen fájdalmas, hiszen a csapat a Bundesliga végjátékában és a Bajnokok Ligájában is kulcsszakaszhoz érkezett, miközben a bajnoki cím megszerzése is karnyújtásnyira került. A Borussia Dortmund veresége után a Bayern helyzete kedvezőbbé vált a bajnoki cím szempontjából, de Gnabry kiesése így is komoly érvágás a támadósorban Vincent Kompany együttese számára.

A sérülés hatása azonban nem csak a bajnokságra és a Bajnokok Ligájára lehet hatással. Gnabry évek óta stabil tagja a német válogatottnak, és alapembernek számított Julian Nagelsmann elképzeléseiben is. Kiesése így nemcsak egyéni tragédia, hanem komoly taktikai probléma is a Nationalelf számára, amely így egyik kulcsembere nélkül készülhet a világbajnokságra.

A hosszabb kihagyás miatt a támadó versenyfutásba kerül az idővel is. Ha sikeres lesz a rehabilitáció, akkor sem garantált, hogy visszatér korábbi formájához a legmagasabb szinten.

Gnabry sérülése így egyszerre jelent komoly veszteséget a Bayern Münchennek és a német válogatottnak is, egy olyan időszakban, amikor mindkét csapat szezonja kulcspontjához érkezett.

