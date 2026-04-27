A kiesés elől menekülő Tottenham Hotspur létfontosságú győzelmet aratott 1-0 arányban a Wolves otthonában a Premier League 34. fordulójában. Igaz, ezt a hőn áhított sikert beárnyékolta, hogy az együttes két alapembere, Xavi Simons és Dominic Solanke is kidőlt a sorból.

De Zerbi szavai szerint Solanke szenvedhette a kevésbé súlyos sérülést, de Simons állapotáról kevés konkrétumot közölt. Az angol támadó állapotát úgy értékelte, hogy "nem nagy probléma".

"Solankenak izomsérülése van, nem tudom, mennyi mérkőzést fog kihagyni" - állította az olasz szakvezető, majd a holland középpályás helyzetéről is beszélt.

"A térdével vannak problémái, Meglátjuk, mit hoznak a következő napok. Szeretnék többet tudni Xaviról, mert ismerjük, milyenek a térdsérülések. Fájdalmat érzett, de most beszéltem vele, és jobban érzi magát, mint amikor lesérült."

A Spurs jelenleg a 18. kieső helyen áll az angol élvonalban, két ponttal lemaradva a 17. pozíciót elfoglaló West Ham United mögött. Sorrendben az Aston Villa, a Leeds United, a Chelsea, valamint az Everton csapatával találkoznak még a Sarkantyúsok az idei szezonban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.