Bózsik Tamás

Kiderült, mennyire súlyos Xavi Simons sérülése

A Tottenham Hotspur vezetőedzője, Roberto de Zerbi új információkat Dominic Solanke és Xavi Simons sérüléséről, miután egyikük sem tudta folytatni a játékot a Wolves elleni bajnoki mérkőzésen.

A kiesés elől menekülő Tottenham Hotspur létfontosságú győzelmet aratott 1-0 arányban a Wolves otthonában a Premier League 34. fordulójában. Igaz, ezt a hőn áhított sikert beárnyékolta, hogy az együttes két alapembere, Xavi Simons és Dominic Solanke is kidőlt a  sorból. 

De Zerbi szavai szerint Solanke szenvedhette a kevésbé súlyos sérülést, de Simons állapotáról kevés konkrétumot közölt. Az angol támadó állapotát úgy értékelte, hogy "nem nagy probléma". 

"Solankenak izomsérülése van, nem tudom, mennyi mérkőzést fog kihagyni" - állította az olasz szakvezető, majd a holland középpályás helyzetéről is beszélt. 

"A térdével vannak problémái, Meglátjuk, mit hoznak a következő napok. Szeretnék többet tudni Xaviról, mert ismerjük, milyenek a térdsérülések. Fájdalmat érzett, de most beszéltem vele, és jobban érzi magát, mint amikor lesérült."

A Spurs jelenleg a 18. kieső helyen áll az angol élvonalban, két ponttal lemaradva a 17. pozíciót elfoglaló West Ham United mögött. Sorrendben az Aston Villa, a Leeds United, a Chelsea, valamint az Everton csapatával találkoznak még a Sarkantyúsok az idei szezonban. 

