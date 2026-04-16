C. Kovács Attila

Óriási csapás a Liverpoolnak: brutális sérülése miatt 2026-ban már nem tér vissza a kulcsember! – hivatalos

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Bajnokok Ligája

Sajnos beigazolódtak a Liverpool félelmei, Hugo Ekitiké Achilles-ína elszakadt a PSG elleni Bajnokok Ligája mérkőzés visszavágóján, így a francia támadó már nem lép többször pályára az idényben. Ekitiké leghamarabb 2027 januárjában térhet vissza a pályára, így a francia csatár kihagyja a nyári világbajnokságot is. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool közleménye:

A támadót a keddi, Bajnokok Ligája-mérkőzés első félidejében, a Paris Saint-Germain elleni hazai találkozón kellett lecserélni, miután megcsúszott a gyepen.

Az elvégzett vizsgálatok később megerősítették, hogy elszakadt az Achilles-ína.

Hugo Ekitiké így a klubidény hátralévő részében már nem léphet pályára, és a nyári világbajnokságon sem tudja képviselni Franciaországot.

További tájékoztatást a megfelelő időben adnak, a játékos pedig a klub minden tagjának teljes támogatását élvezi.

