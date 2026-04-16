A Liverpool közleménye:

A támadót a keddi, Bajnokok Ligája-mérkőzés első félidejében, a Paris Saint-Germain elleni hazai találkozón kellett lecserélni, miután megcsúszott a gyepen.

Az elvégzett vizsgálatok később megerősítették, hogy elszakadt az Achilles-ína.

Hugo Ekitiké így a klubidény hátralévő részében már nem léphet pályára, és a nyári világbajnokságon sem tudja képviselni Franciaországot.

További tájékoztatást a megfelelő időben adnak, a játékos pedig a klub minden tagjának teljes támogatását élvezi.

