Ahogy vasárnap este elsőként beszámoltunk róla, Varga Barnabásnak bokája kiment az AEK Athén Kifisia elleni bajnokiján, ezért a 31 éves magyar játékost Marko Nikolics vezetőedző már az első félidőben lecserélte. A magyar válogatott támadó egyébként egy fantasztikus góllal vette ki a részét csapata 3-0-s győzelméből.

Ahogy Nikolics is elmondta, Varga a mérkőzés után repülőre ül, és elutazik a magyar válogatott edzőtáborába, ahol a magyar orvosok döntik majd el, hogy pályára léphet-e a két felkészülési mérkőzésen.

Friss hírek érkeztek Varga Barnabás sérüléséről

Varga Barnabás hétfő délután menetrendszerűen meg is érkezett Telkibe, ahol mosolyogva össze is pacsizott Szoboszlai Dominikkal.

Egyelőre tehát nem úgy tűnik, hogy Varga Barnabás nagy fájdalmakkal küzdene, és ne tudna pályára lépni szombaton a szlovénok ellen.

Frissítés (17:15)

Szoboszlai Dominik extragaváns szettben érkezett meg sportkocsijával a telki edzőközpontba.

Frissítés! (17:50)

Szoboszlai Dominik feleségével és kislányával együtt csekkolt be Telkiben. A kislány ellopta a show-t.

