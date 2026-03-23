Szoboszlai Dominik Lamborghini Revueltója hétfőn délután gördült be a telki edzőközpontba, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig igazán extravagáns kabátban szállt ki sportkocsijából.

A Liverpool középpályása nem egyedül utazott haza Liverpoolból, felesége és kislánya is elkísérte, hármójukról egy közös kép is készült a telki szálláson:

Szoboszlai csapattársai is befutottak

Nemcsak Szoboszlai Dominik érkezett meg az edőközponba, hanem csapattársai is befutottak. Többek között a tegnap bokasérlést szenvedett Varga Barnabás is megérkezett Telkibe.

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik nagyszerű idényének köszönhetően bekerülhet az Aranylabda esélyesei közé.

