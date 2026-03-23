A magyar válogatott játékosai hétfő délután megérkeztek Telkibe, ahol rögtön meg is kezdték a felkészülést az idei első mérkőzésükre. A magyar játékosok jó hangulatban érkeztek meg Telkibe:

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Marco Rossi ezekkel a célkitűzésekkel vág neki a két barátságos meccsnek.

Az írek elleni vereség szellemét kell kiűzni a magyar válogatott öltözőjéből

A magyar válogatott novemberben egy 3-2-s írek elleni budapesti vereséggel zárta a vb-selejtezőket, ami azt jelentette, hogy a nemzeti csapat éppen hogy lecsúszott a világbajnoki pótselejtezőkről, győzelmével Írország tartotta életben a vb-álmait.

Korábban Gruber Zsombor lapunknak adott exkluzív interjújában elárulta, hogy milyen volt a hangulat az írek elleni 3-2-s vereség után, a Ferencváros támadója arról is beszélt, hogy azóta nem volt lehetőségük átbeszélni az ír meccsen történteket.

Frissítés (16:45)

A tegnap este bokasérülést szenvedő Varga Barnabás is saját lábán érkezett meg a magyar válogatott edzőtáborába.

Frissítés (17:15)

Szoboszlai Dominik extragaváns szettben érkezett meg sportkocsijával a telki edzőközpontba.

Frissítés! (17:50)

Szoboszlai Dominik feleségével és kislányával együtt csekkolt be Telkiben. A kislány ellopta a show-t.

