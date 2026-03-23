Szoboszlai Dominik
C. Kovács Attila

Ilyen hangulatban érkeztek meg a magyar válogatott játékosai Szoboszlai vezetésével Telkibe + fotók

A magyar válogatott játékosai Szoboszlai Dominik vezetésvel megérkeztek a Telki edzőtáborba, hogy megkezdjék a felkészülést a szlovének és a görögök elleni felkészülési mérkőzésre. Mint ismert, a magyar válogatott utolsó tétmérkőzését még novemberben Írország ellen játszotta, akkor a nemzeti csapat drámai vereséget szenvedett és lemaradt a vb-pótselejtezőről. Szoboszlai Dominikék az írek elleni kudarcot szeretnék elfeledtetni a soron következő két felkészülési mérkőzésen. Mutatjuk a részleteket!

A magyar válogatott játékosai hétfő délután megérkeztek Telkibe, ahol rögtön meg is kezdték a felkészülést az idei első mérkőzésükre. A magyar játékosok jó hangulatban érkeztek meg Telkibe:

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Szlovénia crest
Szlovénia
SVN
Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Görögország crest
Görögország
GRE

Marco Rossi ezekkel a célkitűzésekkel vág neki a két barátságos meccsnek. 

Az írek elleni vereség szellemét kell kiűzni a magyar válogatott öltözőjéből

A magyar válogatott novemberben egy 3-2-s írek elleni budapesti vereséggel zárta a vb-selejtezőket, ami azt jelentette, hogy a nemzeti csapat éppen hogy lecsúszott a világbajnoki pótselejtezőkről, győzelmével Írország tartotta életben a vb-álmait. 

Korábban Gruber Zsombor lapunknak adott exkluzív interjújában elárulta, hogy milyen volt a hangulat az írek elleni 3-2-s vereség után, a Ferencváros támadója arról is beszélt, hogy azóta nem volt lehetőségük átbeszélni az ír meccsen történteket. 

Frissítés (16:45)

A tegnap este bokasérülést szenvedő Varga Barnabás is saját lábán érkezett meg a magyar válogatott edzőtáborába. 

Frissítés (17:15)

Szoboszlai Dominik extragaváns szettben érkezett meg sportkocsijával a telki edzőközpontba.

Frissítés! (17:50)

Szoboszlai Dominik feleségével és kislányával együtt csekkolt be Telkiben. A kislány ellopta a show-t. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
