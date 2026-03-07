Goal.com
A tét hatalmas! Kövesd élőben Varga Barnabásék sorsdöntő összecsapását!

Az AEK Athén szombaton délután az AEL Larissza csapatát fogadja a görög bajnokság 24. fordulójában. A tét pedig nem kicsi Varga Barnabásék számára. Mutatjuk a részleteket!

A bajnokságot jelenleg a PAOK vezeti, de hármas holtverseny van az élen, az Olimpiakosznak és Varga Barnabáséknak is 53-53 pontja van, így a hajrához közeledve minden gólnak, minden pontnak, minden győzelemnek egyre inkább megnő a súlya. 

Mivel a görög bajnokság alapszakaszából már csak három forduló van hátra, így az AEK Athénnak a Larissza elleni összecsapást követeőn már csak két mérkőzése van az alapszakaszban, azt követően következik majd a play-off. 

Az AEK Athén-AEL Larissza találkozó alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.


Görögország 1
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK
AE Larissa crest
AE Larissa
AEL
