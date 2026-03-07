Az AEK Athén Varga Barnabás villanásának köszönhetően 1-0-s győzelmet aratott az AEL Larissza ellen a görög bajnokság 24. fordulójában.

A magyar válogatott játékos csúsztatása után már az ötödik percben megszerezték a vezetést a hazaiak, Harold Moukoudi kotorta be közvetlen közelről a labdát.

Megduplázhatta volna az előnyt az AEK, de nem Varga Barnabás rúgta a büntetőt...

Az 56. percben tizenegyeshez jutott az AEK, azonban nem Varga Barnabás, hanem Luka Jovics állt oda a büntetőhöz. A szerb támadó azonban nem bizonyult magabiztos ítéletvégrehajtónak, fél magasan passzolta el balra a labdát, Alexandros Anagnostopoulos könnyedén hárítani tudott, így maradt az 1-0-s hazai előny.

És mivel több gól már nem született a mérkőzésen, így végül az athéniak otthon tartották a három pontot. Az AEK győzelmének köszünhetően visszavette a vezetést a bajnoki tabellán.

Az AEK Athén gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A mérkőzés tudósítását pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Varga Barnabással megütötte a főnyereményt az AEK Athén

Varga Barnabás már négy gólnál és három gólpassznál jár, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.

A 31 éves magyar játékos az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést.

Frissítés (20:08)

Az AEK Athén tizenegyesből könnyen megduplázhatta volna az előnyét a Larissza, azonban Luka Jovics kihagyta a büntetőt. Vajon az AEK következő tizenegyesét már Varga Barnabás fogja rúgni?





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.