Máris meglehet a Dárdai-korszak első igazolása, NB I-es ezüstérmest nézett ki magának az Újpest

Lamin Colley lehet az Újpest első téli szerzeménye.

A Puskás Akadémia gambiai csatárát nézte ki magának az Újpest - értesült a Csakfoci

Az érdeklődés egyik oka lehet az, amiről a GOAL is beszámolt, hogy George Ganea viharos körülmények között távozott a Megyeri útról, ezzel eggyel kevesebb csatár alkotja most az Újpest keretét. 

Colleynak pedig jól jönne egy váltás, ugyanis a nyáron leigazolt Lukács Dániel kiszorította a Puskás Akadémia kezdőcsapatából. 

Hiába volt kulcsembere a 2024-25-ös szezonban ezüstérmet szerző csapatnak a maga tíz bajnoki góljával, ebben az idényben csak 11 NB I-es találkozó, két Konferencia Liga-selejtező és egy Magyar Kupa-találkozó jutott neki. 

Igaz, még ilyen kevés összecsapáson is sikerült négyszer bevennie az ellenfelek kapuját a gambiai centernek, akinek 2026 nyarán lejár a szerződése a PAFC-nál. 

