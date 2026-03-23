Igor Tudor talán élete legszörnyűbb napján van túl. A horvát szakember irányította Tottenham Hotspur tegnap 3–0-s vereséget szenvedett a szintén a kiesés elől menekülő Nottingham Forest ellen vasárnap délután, ami azt jelenti, hogy az Európa-liga-győztest továbbra is csak egy pont választja el a kieső zónától, miközben közvetlen riválisuk fellélegezhetett.

Elhunyt Igor Tudor édesapja

Ráadául Igor Tudor szörnyű híreket kapott tegnap Horvátországból: ugyanis a 47 éves szakember édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tudor emiatt nem vett részt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A Tottenham kirúgja Tudort

A Indykaila News információi szerint Tudor sorsát végleg megpecsételte az újabb vereség, ugyanis a Tottenham Hotspur vezetőségi páholyban teljes döbbenet uralkodott a lefújás után, és hallani lehetett, ahogy az egyik tisztviselő azt mondja:

„Ez így nem mehet tovább. Nem eshetünk ki. Katasztrófa lesz”

Tudor február közepén ült le a Tottenham Hotspur kispadjára, irányítása alatt a Spurs 5 bajnoki mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni, 4 vereség és 1 döntetlen volt a csapat mérlege, ráadásul a Sarkantyúsok a Bajnokok Ligájából is búcsúztak, az Atlético Madrid ejtette ki őket 7-5-ös összesítéssel.

Az észak-londoni klub egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, azonban mivel a Spurs a válogatott szünet és az FA-kupa hétvége miatt csak április 12-én lép ismét pályára, így valóban kézenfekvő lenne az edzőváltás, hiszen jól láthatóan Igor Tudor képtelen felrázni álmából a Premier League szunnyadó óriását.

Ki köveheti Tudort a Tottenham kispadján?

A Football365 információi szerint a Spurs korábbi sikeredzője, Harry Redknapp felajánlotta, hogy az idény végéig átvenné a csapat irányítását.

A brit fogadóirodák szerint azonban Sean Dyche és Mauricio Pochettino két legnagyobb esélyes a Tottenam kispadjára, míg a tottenhamhotspurnews.com információi szerint a észak-londoniak Robbie Keane elcsábítását is fontolgatják. Az angol bukkmékerek hat az egyhez adják, hogy a Ferencváros vezetőedzője visszatér egykori klubjához.

Robbie Keane Londonban?

Nyilván már mindenki fenntartásokkal kezeli a Robbie Keane távozásával híreket, hiszen az elmúlt hónapokban a Wolverhamptonnal, a Celtic-kel, a Tottenham Hotspur-rel és legutóbb a Crystal Palace-szal is szóba hozták a Ferencváros vezetőedzőjét, aki azonban kitart a zöld-fehérek mellett, legalábbis egyelőre.

Robbie Keane már régóta fenn van a Tottenham kivánságlistáján, Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol gárda, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, az ír szakember azonban nemet mondott, mondván egy ideiglenes állásért nem hagyná el a Ferencvárost.

Robbie Keane ezerszállal kötődik a Tottenhamhez

Keane játékos karrierje nagyrészét a Tottenhamben töltötte, nyolc évig erősítette az észak-londoniakat, és elmondása szerint is közel áll hozzá a klub, ráadásul mindkét fia Tottenham szurkoló.

A Tottenham ugyan az előző idényben megnyerte az Európa-ligát, és ősszel a Bajnokok Ligája alapszakaszában az előkelő negyedik helyen végzett, a bajnokságban ennek ellenére szenved, és csak a 17. helyen áll.

