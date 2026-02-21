Január közepén jött a hír, hogy az angol élvonalbeli Crystal Palace osztrák vezetőedzője, Oliver Glasner a nyáron elhagyja a londoni együttest. A mendzserrel érték el a Sasok a klub történelmének első jelentősebb trófeáját, miután az előző szezon végén a Manchester City-t legyőzve elhódították az FA Kupát. Nem sokkal később az Angol Szuperkupa (Community Shield) is a londoni csapat vitrinjében landolt, augusztusban a Liverpoolt sikerült megverni a Wembleyben.

Ez a szezon azonban nem a sikerekről szól egyelőre a Palace-nál, a klub mindössze a 13. helyen áll a bajnokságban, és a Konferencialigában is rájátszásra kényszerült a csapat, hiába rendelkeznek az egyik legjobb kerettel a sorozatban. Az előző tizenöt meccsből csupán egyet nyert meg Glasnerrel a gárda, és felmerült a szakember menesztése is a gyenge eredmények miatt.

A klub vezetősége végül nem küldte el egyelőre az osztrákot, ám Fabrizio Romano szerint ez könnyen változhat, ha a következő hetekben nem javul drasztikusan a csapat játéka és eredményessége.

Robbie Keane érkezhet

A talkSPORT szerint amennyiben Steve Parish elnök mégis a váltás mellett döntene, úgy a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane érkezhet a Selhurst Parkba, aki meggyőzte a vezetőséget a Fradinál eltöltött időszaka alatt elért eredményekkel.

Keane neve korábban a Celtic, a Wolverhampton és az ír válogatottnál is felmerült, valamint korábbi csapata, a Tottenham Hotspur is szívesen látta volna Thomas Frank kirúgása után, ám végül Igor Tudor lett az észak-londoni csapat vezetőedzője.

Az ír szakember 2025 januárjában érkezett a Ferencvároshoz, ahol rögtön bajnok lett a zöld-fehérekkel. Idén egyelőre a második helyen áll az NB I-ben a fővárosi csapat a ZTE elleni vereség után, a Magyar Kupában a Csákvár legyőzésével jutott a negyeddöntőbe, az Európa-ligában pedig a rájátszásban érdekelt az FTC, a párharc első meccsén 2-1-s vereséget szenvedett a bolgár Ludogorectől.

