Ahogyan azt a GOAL is megírta, a Tottenham Hotspur menesztette Thomas Frank vezetőedzőt. Természetesen rögtön beindultak a találgatások azt illetően, hogy vajon ki fogja átvenni a stafétát a Sarkantyúsoknál. Épp a lehetséges opciókat vizsgálták a Sky Sports stúdiójában is, ahol Michael Bridge riporter elmondta, úgy tudja,

"Keane nem lesz a Tottenham megbízott vezetőedzője".

"Vajon elvállalná, hogy megbízott tréner legyen? Nem tudom. De attól még egy jó opció lett volna, hiszen kívül-belül ismeri a Tottenhamet" - zárta gondolatait Bridge. A műsorban arra is felhívták a figyelmet, hogy az egykori Spurs-csatár jelenleg a Ferencvárost irányítja.

Az általa vezetett FTC szombaton ismét az élre állt az NB I-ben, miután 3-0-ra legyőzte az ősi rivális Újpestet, míg az ETO FC Győr két pontot is elhullajtott a Diósgyőr elleni 1-1-es döntetlenjével. Szerda késő délután, 17:30-as kezdéssel az NB II-es Csákvárt fogadják a zöld-fehérek a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.