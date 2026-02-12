Váratlan fejlemény: Robbie Keane-t mégis érdekli a Tottenham kispadja!

A Ferencváros 4–0-s győzelmet aratott a Csákvár felett a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A találkozót követően az M4 Sport többek között arról kérdezte Robbie Keane-t, hogyan reagál azokra a sajtóértesülésekre, amelyek a Tottenhamhez kötik. A zöld-fehérek vezetőedzője tömören felelt: „Spekulációkkal nem foglalkozom” – mondta, majd ezzel le is zárta a témát, és távozott az interjúról.



Árnyalja a képet azonban a The Telegraph újságírója Matt Law, aki úgy tudja, hogy Keane-t érdekli egy hosszútávú lehetőség a Tottenhamnél, de nem adná fel a Ferencváros kispadját csak azért, hogy a Spursét melegen tartsa Mauricio Pochettino érkezéséig.

