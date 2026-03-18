Korai helyzetek, majd hazai vezetés
A mérkőzés lendületesen indult, bár az első komolyabb jelenet egy érvénytelen vendéggólt hozott: Lookman már a 6. percben betalált, de les miatt nem adták meg a találatot. A Tottenham fokozatosan átvette az irányítást, de az Atlético kapusa, Musso több kísérletet is magabiztosan hárított.
A 30. percben azonban megtört a jég: Tel pontos beadását Kolo Muani fejelte a kapuba, amivel megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A Spurs ezt követően is közel állt az újabb gólhoz, de Musso több bravúrral életben tartotta a madridi reményeket.
Gyors gólváltás a második félidő elején
A fordulás után hamar jött a hidegzuhany: egy gyors kontrát követően Álvarez látványos góllal egyenlített (1–1), visszaállítva az Atlético háromgólos összesített előnyét. A Tottenham azonban nem adta fel, és az 52. percben Xavi Simons egy gyönyörű, húszméteres tekeréssel ismét kétgólosra növelte a hazai előnyt az esti mérkőzésen.
A londoniak lendületben maradtak, Pedro Porro többször is veszélyeztetett, de újabb gólt nem sikerült szerezniük.
Eldőlt a továbbjutás
A hajrához közeledve az Atlético ismét megmutatta rutinját. A 75. percben egy szöglet után Hancko fejelt a kapuba, ezzel 2–2-re módosítva az állást, és gyakorlatilag eldöntve a párharcot.
A Tottenham ugyan a végjátékban is próbálkozott, és a 90. percben egy büntetőből még megszerezte a győzelmet jelentő gólt – a kapufáról bepattanó lövést Musso sem háríthatta volna –, de ez már csak szépségtapasz volt.
Kiesett a Spurs, jön a spanyol rangadó
A hosszabbításban már nem történt csoda: a Tottenhamnek további két gólra lett volna szüksége a továbbjutáshoz, de ez nem jött össze. A londoni együttes így búcsúzott a sorozattól, míg az Atlético Madrid magabiztos összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.
A negyeddöntőben ráadásul igazi rangadó vár a madridiakra, hiszen a szintén spanyol FC Barcelona csapatával csapnak össze a továbbjutásért.
