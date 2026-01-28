Robbie Keane elhagyja a Ferencvárost a Tottenham kedvéért? Az ír edző reagált! + videó

A Tottenham Hotspur ugyan a Bajnokok Ligája alapszakaszában a negyedik helyen végzett, azonban a Spurs pocsék bajnoki teljesítménye miatt továbbra is inog a kispad Thomas Frank vezetőedző alatt. A nottinghami sajtótájékoztatón az újságírók azzal is szembesítették Robbie Keane-t, hogy ő az egyik legnagyobb esélyes az észak-londoniak kispadjára:

„Én olyan helyen akarok dolgozni, ahol győzni lehet. Angliában egy tapasztalatlan edzőt 5-7 meccs után kirúgnak. Játékosként is ilyen voltam, a Wolvest választottam, nem a Liverpoolt. Nagyon jól érzem a Fradinál magam, edzőként, játékosként a csúcsra akar kerülni mindenki. Csak a Fradira koncentrálok, nem akarom elveszteni a fókuszt"

– hangsúlyozta Robbie Keane, aki pályafutása során 8 évet töltött a Tottenhamnél, így ezerszállal kötődik az észak-londoni klubhoz.

„Nyilván az ember hiúságának jót tesz, ha esélyesnek tekintenek a Spurs vezetőedzői posztját tekintve, főleg mert a gyerekeim a Tottenhamnek szurkolnak. Thomas Frank fantasztikus edző, én pedig nem foglalkozom ezzel a hírrel. A Spurs egy csodálatos csapat, remek játékosokkal. Biztos vagyok benne, hogy visszakerülnek arra a helyre, ahova valók. Nem tudok azzal mit kezdeni, ha emlegetik a nevemet, de úgy veszem, hogy ez pozitív visszajelzés. Nem nagyon zavar, nem foglalkozom a jövővel. Persze megértem, miért kérdezgettek, de nekem a munkámra kell fókuszálni"

– zárta le a témát a Ferencváros vezetőedzője.

Keane kelendő

Korábban kétszer is felmerült, hogy Robbie Keane lehet a Celtic vezetőedzője, de az ír edző decemberben és januárban is nemet mondott a skót rekordbajnoknak. Sőt állítólag a Wolverhamptont is kikosarazta a Ferencváros kedvéért. Keane egyébként december közepén szerződést hosszabbított a zöld-fehérekkel.

A sajtótájékoztatón többek között szóba került Kristoffer Zachariassen honosítása is.

