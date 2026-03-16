Carragher megszólalt Szoboszlai szabadrúgása után – lesújtó véleményt mondott

Jamie Carragher az elmúlt években rengeteg kritikával illette Szoboszlai Dominikot, az angol szakértő a magyar játékos Tottenham Hotspur elleni szabadrúgásgólja után sem rejtette véka alá markáns véleményét. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool meglepetésre 1-1-s döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen az angol bajnokság 30. fordulójában vasárnap este. A találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy pazar szabadrúgás után. 

Carragher szerint Szoboszlai góljában a kapus is benne volt

Jamie Carragher pedig a találat kapcsán elővette a Spurs kapusát, Guglielmo Vicariót, aki szerinte vastagon benne volt abban, hogy a magyar játékos már a negyedik szabadrúgásgólját szerezte az idényben. (Szoboszlai korábban az AFC Bournemouth, a Manchester City és az Arsenal ellen is betalált szabadrúgásból):

„Az biztos, hogy a Liverpoolnak van szabadrúgásspecialistája, Szoboszlai Dominik. De a Tottenhamnek nincs kapusspecialistája. Ezt a lövést védeni kellett volna. Vicario szörnyen mellé nyúlt.”

De nemcsak Carragher szerint hibázott Vicario

A BBC Radio Five Live szakértője, Clinton Morrison szintén kritizálta Vicariót:

„Fantasztikus szabadrúgás volt. Az íve, a csavarása, ahogy csapódott – briliáns megoldás volt. De nem ez volt Szoboszlai karrierjének legszebb szabadrúgása, és itt bizony elő kell vennünk Guglielmo Vicariót.”

Vicario azután került vissza a kezdőcsapatba, hogy Antonín Kinsky kétszer is hatalmasat hibázott az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen, Igor Tudor vezetőedzőe bő negyedóra után le is kapta a cseh kapust a pályáról Madridban.

A szurkolók is élesen kritizálták a Tottenham kapusát

A Spurs szurkolói gyorsan elárasztották a közösségi médiát, és keményen nekimentek Vicariónak a gól után – szúrta ki a The Sun. Az egyikük így írt:

„Még egyszer mondom: Vicariónak a legrosszabb helyezkedése van, amit valaha láttam. Egyszerűen borzalmas, még Heurelho Gomes is úgy néz ki mellette, mint Petr Cech.”

Egy másik hozzászóló ezt írta:

„Ez botrányosan rossz kapusteljesítmény Vicariótól. Igazságot Kinskynek!”

Egy harmadik szurkoló pedig tömören fogalmazott:

„Ha kapura megy a labda, Vicario ellen az már gól.”


Frissítés! (2026.03.16.)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arne Slot így nyilatkozott Szoboszlai Dominik sérüléséről. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
