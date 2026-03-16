Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool meglepetésre 1-1-s döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen az angol bajnokság 30. fordulójában vasárnap este. A találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy pazar szabadrúgás után.
Carragher szerint Szoboszlai góljában a kapus is benne volt
Jamie Carragher pedig a találat kapcsán elővette a Spurs kapusát, Guglielmo Vicariót, aki szerinte vastagon benne volt abban, hogy a magyar játékos már a negyedik szabadrúgásgólját szerezte az idényben. (Szoboszlai korábban az AFC Bournemouth, a Manchester City és az Arsenal ellen is betalált szabadrúgásból):
„Az biztos, hogy a Liverpoolnak van szabadrúgásspecialistája, Szoboszlai Dominik. De a Tottenhamnek nincs kapusspecialistája. Ezt a lövést védeni kellett volna. Vicario szörnyen mellé nyúlt.”
De nemcsak Carragher szerint hibázott Vicario
A BBC Radio Five Live szakértője, Clinton Morrison szintén kritizálta Vicariót:
„Fantasztikus szabadrúgás volt. Az íve, a csavarása, ahogy csapódott – briliáns megoldás volt. De nem ez volt Szoboszlai karrierjének legszebb szabadrúgása, és itt bizony elő kell vennünk Guglielmo Vicariót.”
Vicario azután került vissza a kezdőcsapatba, hogy Antonín Kinsky kétszer is hatalmasat hibázott az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen, Igor Tudor vezetőedzőe bő negyedóra után le is kapta a cseh kapust a pályáról Madridban.
A szurkolók is élesen kritizálták a Tottenham kapusát
A Spurs szurkolói gyorsan elárasztották a közösségi médiát, és keményen nekimentek Vicariónak a gól után – szúrta ki a The Sun. Az egyikük így írt:
„Még egyszer mondom: Vicariónak a legrosszabb helyezkedése van, amit valaha láttam. Egyszerűen borzalmas, még Heurelho Gomes is úgy néz ki mellette, mint Petr Cech.”
Egy másik hozzászóló ezt írta:
„Ez botrányosan rossz kapusteljesítmény Vicariótól. Igazságot Kinskynek!”
Egy harmadik szurkoló pedig tömören fogalmazott:
„Ha kapura megy a labda, Vicario ellen az már gól.”
Frissítés! (2026.03.16.)
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arne Slot így nyilatkozott Szoboszlai Dominik sérüléséről.
