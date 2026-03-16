Mint ismert, a Liverpool 1-1-s döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen a Premier League 30. fordulójában vasárnap este. Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést a vörösöknek, azonban Richarlison Randal Kolo Muani passza után egyenlíteni tudott a 90. percben.

A Liverpool játékosait hatalmas füttykoncertet kaptak a szurkolóktól

A Spurs egyenlítő gólja után már több Liverpool szurkoló haza indult, nem várta meg az 5 perces hosszabbítást. Akik viszont maradtak, a lefújás pillanatában egyértelműen hangot adtak csalódottságuknak: Szoboszlai Dominik és csapattársai hatalmas füttykoncertet kaptak a lelátóról.

Szoboszlai Dominik nem hallotta a füttyszót

Szoboszlai Dominik a lefújást követően feldúltan nyilatkozott a Sky Sportsnak, ahol többek között a lelátóról érkező füttyszóról is kérdezték:

„A füttyöt nem hallottam, de meg tudjuk érteni a szurkolókat. Nem úgy teljesítünk, ahogy kellene. Ugyanakkor mögöttünk kell állniuk, mert tavaly négy fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk, és akkor mindenki boldog volt. Fontos lenne, hogy most, a nehéz időszakban is támogassanak minket"

– zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Carragher ismét Szoboszlai Dominikot vette elő a Sky Sportson

A mérkőzés után Jamie Carragher is megszólalt a Sky Sports studiójában, a korábbi angol válogatott védő korábban már oly sokszor volt nagyon kritikus Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, és ezúttal is elmondta a véleményét a magyar játékos szabadrúgásgóljáról.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a mérkőzést is befolyásoló hibás bírói ítélet születhetett a Liverpool-Tottenham rangadón.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.