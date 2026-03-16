Szoboszlai DominikGaspafotos/MB Media/Getty Images
C. Kovács Attila

Szoboszlaiék ellen fordult az Anfield közönsége: hatalmas füttykoncert a drámai végjáték után + videó

Nem maradt el a közönség reakciója a Liverpool–Tottenham bajnoki után. A Spurs egyenlítése után sok szurkoló már a hosszabbítás előtt elhagyta az Anfieldet, a lefújáskor pedig példátlan füttykoncert fogadta Szoboszlai Dominikékat. A szurkolók megunták a Liverpool hullámzó teljesítményét.

Mint ismert, a Liverpool 1-1-s döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen a Premier League 30. fordulójában vasárnap este. Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést a vörösöknek, azonban Richarlison Randal Kolo Muani passza után egyenlíteni tudott a 90. percben.

A Liverpool játékosait hatalmas füttykoncertet kaptak a szurkolóktól

A Spurs egyenlítő gólja után már több Liverpool szurkoló haza indult, nem várta meg az 5 perces hosszabbítást. Akik viszont maradtak, a lefújás pillanatában egyértelműen hangot adtak csalódottságuknak: Szoboszlai Dominik és csapattársai hatalmas füttykoncertet kaptak a lelátóról.

@the_lamarind

Anfield boos the Liverpool team at FT as the boys turned in another drab, lifeless performance - the Reds led for the majority of the game through a Szoboszlai freekick but conceded a late equaliser to Spurs (📍Liverpool vs Tottenham Hotspur, Premier League, Anfield, Liverpool, March 15, 2026) #liverpoolfc #tottenhamhotspur #footballtiktok #premierleague #anfield

@itsfozfootball

FSG need to listen to the fans booing and take action! #liverpool #arneslot #football #soccer #fyp

Szoboszlai Dominik nem hallotta a füttyszót

Szoboszlai Dominik a lefújást követően feldúltan nyilatkozott a Sky Sportsnak, ahol többek között a lelátóról érkező füttyszóról is kérdezték:

„A füttyöt nem hallottam, de meg tudjuk érteni a szurkolókat. Nem úgy teljesítünk, ahogy kellene. Ugyanakkor mögöttünk kell állniuk, mert tavaly négy fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk, és akkor mindenki boldog volt. Fontos lenne, hogy most, a nehéz időszakban is támogassanak minket"

– zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Carragher ismét Szoboszlai Dominikot vette elő a Sky Sportson

A mérkőzés után Jamie Carragher is megszólalt a Sky Sports studiójában, a korábbi angol válogatott védő korábban már oly sokszor volt nagyon kritikus Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, és ezúttal is elmondta a véleményét a magyar játékos szabadrúgásgóljáról. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a mérkőzést is befolyásoló hibás bírói ítélet születhetett a Liverpool-Tottenham rangadón. Nem ez az első vitatott ítélet a két csapat párharcában, két éve a játékvezetők egy szabályos gólt nem adtak meg a Liverpoolnak, ami miatt majdnem újrajátszották a rangadót. 

