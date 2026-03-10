Totális összeomlás: 17 perc és három bekapott gól után lecserélte kapusát a Spurs edzője + videó

Nehéz volt elképzelni, hogy máélyebbre kerülhet a Tottenham Hotspur, nem csupán a bajnokságban fenyegeti a kiesés réme az észak-londoniakat, a Bajnokok Ligájában is gyakorlatilag az első meccsen elvesztette a továbbjutás esélyét a Spurs.

Ami elromolhat, az el is romlott: Igor Tudor a meccs előtt húzott egy merészet, és a kapuban nem Guglielmo Vicario, hanem a csapat cserekapusa, a cseh Kinsky kezdett a mérkőzésen. Nem volt benne sok köszönet, a hatodik percben óriásit hibázott a kapus, mely után Llorente góljával vezetett az Atlético.

Nem volt vége azonban a Sarkantyúsok szenvedésének, a 14. percben Van de Ven hibázott, ami után már kettő volt közte, egy perccel később pedig jött a teljes összeomlás: Kinsky nem találta el jól a labdát saját ötösén belül, ami Álvarezhez került, és használta ki az ajándékba kapott lehetőséget.

Igor Tudor nem hagyta tovább szenvedni csapatát és kapusát, rögtön a gól után lecserélte a cseh hálóőrt, aki egyből az öltöző felé vette az irányt.

Sokkal jobb azonban nem lett a helyzet, Vicario is kapott góllal kezdett a kapuban, a megalázó első félidőt Pedro Porro enyhítette vendég oldalon, az Atlético a félidőben 4-1-re vezetett, és döntötte el vélhetően a továbbjutás kérdését.

