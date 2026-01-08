Csütörtök este 9 órától a listavezető Arsenal a bajnoki címvédő Liverpoollal találkozik a Premier League-ben. A két csapat már játszott egymás ellen a most futó idényben, akkor a vörösök 1-0-s győzelmet arattak az Anfielden Szoboszlai tűpontos szabadrúgásgóljának köszönhetően.

A magyar játékos 30 méterről egy hatalmas gólt szerzett az észak-londoniak ellen:

Szoboszlai a csütörtöki találkozó előtt kemény üzenetet fogalmazott meg az Ágyúsoknak. Azoknak az Ágyúsoknak, akik korábban a leigazolásával is kacérkodtak. A magyar játékos a Spíler TV-nek is adott interjút a mérkőzés előtt, ahol elárulta, hogy milyen stratégiával készülnek a bajnoki mérkőzésekre, de a klubhonlapnak azt is elmondta, hogy vállalná-e a Liverpool csapatkapitányi karszalagját.

