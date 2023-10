Újra kell játszani a Tottenham-Liverpoolt!

Elutasították a Liverpool fellebbezését – a Vörösök menedzsere, Jürgen Klopp szerint újra kellene játszani a Tottenham elleni bajnokit.

Eltiltották a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool két labdarúgóját – így Curtis Jonest is, akinek az ügyében fellebezést nyújtott be a klub –, akiket a videóbírós (VAR) hiba miatt nagy port kavart Tottenham elleni szombati bajnokin állítottak ki. Bár a találkozót négy napja lefújták – legalábbis a pályán –, a „Vörösök” menedzsere, Jürgen Klopp továbbra sem tér napirendre a történtek felett: szerinte újra kellene játszani a játékvezetői hibákkal tarkított bajnokit.

