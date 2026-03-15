Szoboszlai fantasztikus szabadrúgásgólt lőtt, mégis rajta ment el a győzelem?

Szoboszlai Dominik hiába szerzett fantasztikus szabadrúgásgólt a Tottenham Hotspur elleni Premier League bajnokin vasárnap este, a Spíler TV studiójában mégis elővették a Liverpool magyar középpályását, hogy több esetben, köztük a Spurs gólja előtt is komoly védekezési hibát vétett. Mutatjuk, a szakértők szerint hol hibázott Szoboszlai Dominik!

A Splíer TV studiójában a mérkőzés után Szedmák Zita, Kemenes Szabolcs és Soós Márk értékelték a Liverpool 1-1-s döntetlenjét a Tottenham Hotspur ellen.

A találkozó első gólja Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóljából született, a magyar játékos idén már a negyedik alkalommal talált be szabadrúgásból, korábban az AFC Bournemouth, a Manchester City és az Arsenal kapuját is bevette állított labdából. 

Szoboszlai nagyot hibázott?

A lefújást követően a Spíler TV studójában azonban előkerültek Szoboszlai védekezési hibái. A magyar játékos ma is, ahogy olyan sokszor már az idény során jobbhátvédként játszotta végig a találkozót, Soós Márk elmondása szerint a 25 éves középpályás több helyezkedési hibát is vétett a találkozón, többek között a Tottenham gólja előtt is lemaradt Richarlisonról, aki így akadálytalanul passzolhatott Alisson kapujába. 

A szakértő azonban megvédte Szoboszlait, ugyanis hozzátette, hogy ez a gond, ha nincs egy jobb oldali védő a csapatban, hiszen ha egy olyan játékos játszott volna a védelem jobb oldalán, akit már 12 éves kora óta arra tanítottak, hogy ki kell lépni a támadóra, az jobban meg tudta volna oldani helyzetet. 

Soós Márk szerint többek között az az egyik legnagyobb oka a Liverpool problémáinak, hogy nincs klasszikus jobbhátvéd a csapatban. 

Szoboszlai idegesen értékelte a Tottenham meccsen látottakat

A lefújást követően Szoboszlai Dominik kiakadt, szerinte a csapatnak sürgősen „fel kell ébrednie”, különben még az is előfordulhat, hogy a klub csak Konferencialigában szerepel a következő idényben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
