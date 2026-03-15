A Splíer TV studiójában a mérkőzés után Szedmák Zita, Kemenes Szabolcs és Soós Márk értékelték a Liverpool 1-1-s döntetlenjét a Tottenham Hotspur ellen.

A találkozó első gólja Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóljából született, a magyar játékos idén már a negyedik alkalommal talált be szabadrúgásból, korábban az AFC Bournemouth, a Manchester City és az Arsenal kapuját is bevette állított labdából.

Szoboszlai nagyot hibázott?

A lefújást követően a Spíler TV studójában azonban előkerültek Szoboszlai védekezési hibái. A magyar játékos ma is, ahogy olyan sokszor már az idény során jobbhátvédként játszotta végig a találkozót, Soós Márk elmondása szerint a 25 éves középpályás több helyezkedési hibát is vétett a találkozón, többek között a Tottenham gólja előtt is lemaradt Richarlisonról, aki így akadálytalanul passzolhatott Alisson kapujába.

A szakértő azonban megvédte Szoboszlait, ugyanis hozzátette, hogy ez a gond, ha nincs egy jobb oldali védő a csapatban, hiszen ha egy olyan játékos játszott volna a védelem jobb oldalán, akit már 12 éves kora óta arra tanítottak, hogy ki kell lépni a támadóra, az jobban meg tudta volna oldani helyzetet.

Soós Márk szerint többek között az az egyik legnagyobb oka a Liverpool problémáinak, hogy nincs klasszikus jobbhátvéd a csapatban.

Szoboszlai idegesen értékelte a Tottenham meccsen látottakat

A lefújást követően Szoboszlai Dominik kiakadt, szerinte a csapatnak sürgősen „fel kell ébrednie”, különben még az is előfordulhat, hogy a klub csak Konferencialigában szerepel a következő idényben.

