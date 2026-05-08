Szoboszlai Dominik őszintén vallott a Liverpool válságáról, Arne Slot jövőjéről és a kritikákról

Az őszinteség és a liverpooli valóság

Egy angol útikönyv szerint a tipikus magyar nyers, szenvedélyes, barátságos és pesszimista. A magyar válogatott csapatkapitánya szerint ez nem jelent negatívat feltétlenül, ő mindig kimondja, amit gondol:

„Nos, én nem gondolkodom negatívan. Sőt, egyáltalán nem. Mert az is csak negativitást szül. De azt hiszem, egyenes ember vagyok, szóval kimondom, amit gondolok. Hogy nyers lennék? Szeretek egyenes lenni, megmondani az igazat és azt, amit gondolok. Még ha esetleg nem is értesz egyet velem, én akkor is mindig ki fogom mondani. Aztán legfeljebb vitatkozunk.”

Kettős szezont fut Szoboszlai a Liverpoollal. Miután az előző szezonban végül simán behúzta a csapat a bajnoki címet, idén három fordulóval a vége előtt sem biztos még a Bajnokok Ligája-indulás, ám ha nem játszana kiemelkedően a Mersey-partiak magyar klasszisa, sokkal nagyobb bajban is lehetne a Liverpool.

Folyamatos kritikák

A szezon sikertelenségei miatt sokkal érzékenyebben reagálnak eseményekre a szurkolók és néhány, a klubhoz egykor közel álló személyek. Az elmúlt napokban a Szoboszlait azzal vádolták meg, hogy tiszteletlenséget mutatott a Manchester Uniteddel szemben, amiért a meccs előtt a kijáróban dekázgatott néhány csapattársával, melyre a 25 éves középpályás is reagált:

„Amit az emberek nem tudnak, hogy ezt az egész tavalyi szezonban és idén is minden meccs előtt csináltuk. Nem akarunk változtatni ezen, és szó sincs arról, hogy tiszteletlenek lennénk. Szerintem sokkal jobb egyérintőzni és labdával bemelegíteni, mint a meccs előtt egy órával egyedül ülni az öltözőben és meg sem szólalni. Hidd el, tíz perccel a kezdőrúgás előtt mindenki készen áll.”

A kritika egy visszatérő témára épül: a játékosok komolytalanok, túl sok szabadidőt kapnak, és nem érdekli őket a klub sorsa. Mint ismert, Szoboszlai Rómában töltött néhány napot a Manchester United elleni meccs előtt családjával, amire egyből ugrottak a szurkolók:

„Új csapatot próbálunk építeni... De a szurkolóknak tudniuk kell, hogy mi is elégedetlenek vagyunk az idénnyel. Igenis érdekel minket a dolog. És ha tudnák, hányszor ültünk le egymás között beszélgetni, hogy kitaláljuk, hogyan másszunk ki ebből, nagyon meglepődnének. Néha mi is kapunk szabadnapokat, és szeretnénk ezeket mi is élvezni. Nekünk is szükségünk van egy kis kikapcsolódásra.”

Arne Slot jövője és az egyéni forma

Bár a Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll, és a hétvégi, Chelsea elleni mérkőzésen egy győzelemmel bebiztosíthatná a BL-indulást, sok szurkoló már Arne Slot menesztését követeli. A holland szakember első évében rögtön bajnokságot nyert, ám a jelenlegi átmeneti időszak kikezdte a drukkerek türelmét, Szoboszlaiékét azonban nem:

„Ez egyáltalán nem kérdés. Ő a mi menedzserünk. Az első idényében ne feledjük, megnyertük a Premier League-et. A mi részünkről senki sem veszítette el a bizalmát benne. Most csak tovább kell dolgoznunk, és jövőre újra megpróbálni.”

Ami pedig a saját játékát illeti, Szoboszlai érzi a fejlődést:

„Szerintem tavaly egy kicsit árnyékban voltam. Mindent megtettem a csapatért, ahogy most is, de egy kicsit megfeledkeztem magamról. Idén viszont nem. Továbbra is elvégzem ugyanazt a munkát, de most már azokat a dolgokat is csinálom, amikben igazán jó vagyok.”

Forrás: Daily Mail

