A bajnoki tabella élmezőnyében zajló rangadó előtt a harmadik helyen álló Manchester United és a negyedik Liverpool is tisztában volt vele: ez az összecsapás kulcsfontosságú lehet a Bajnokok Ligája-indulás végleges bebiztosításában. A United 61, a Liverpool 58 ponttal érkezett a mérkőzésbe, így a különbség csökkentésére vagy növelésére is komoly esély nyílt.

A hazaiaknál Michael Carrick csak egy helyen változtatott a Brentford ellen megnyert mérkőzéshez képest. Matheus Cunha felépült csípősérüléséből és visszatért a kezdőbe, míg Amad Diallo ezúttal a kispadra került. A védelemben továbbra is bizalmat kapott a fiatal Ayden Heaven Harry Maguire mellett, mivel Matthijs de Ligt sérült, Lisandro Martínez pedig eltiltását tölti.

A vendégeknél Arne Slot két kényszerű módosítást hajtott végre: Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong bekerültek a kezdőcsapatba, miközben Mohamed Szalah (combsérülés) és Alexander Isak nem volt bevethető. A kapuban ismét Freddie Woodman állt, Alisson Becker és Mamardashvili hiányában, Pécsi Ármin pedig a kispadon kapott helyet.

A mérkőzés elején a Manchester United gyorsan kezébe vette az irányítást, és már a 6. percben megszerezte a vezetést. Egy Mbeumo-szöglet után Cunha második próbálkozása Mac Allisteren megpattanva jutott a hálóba, ezzel 1–0-ra módosítva az állást. A hazaiak lendülete nem tört meg, és a 17. percben tovább növelték előnyüket: Fernandes beadását követően Woodman ugyan még hárított, de a kipattanó Sesko elé került, aki közelről nem hibázott. A VAR hosszasan vizsgálta az esetet esetleges kezezés miatt, de végül érvényben maradt a találat.

A Liverpool ugyan próbált visszajönni a meccsbe, de a félidő közepén és végén is kimaradtak a lehetőségek. Gakpo egy veszélyes lövéssel jelezte, hogy nem adták fel a vendégek, majd Wirtz is próbálkozott, de mindkét esetben célt tévesztett. A másik oldalon Bruno Fernandes is közel járt az újabb gólhoz, de lövése kevéssel elkerülte a kaput. A félidő hajrájában Gravenberch távoli próbálkozását Lammens védte, majd Sesko közeli lövésénél Woodman mutatott be nagy bravúrt, megakadályozva a háromgólos különbséget.

A szünetre így 2–0-s Manchester United-vezetésnél vonultak a csapatok. A hazaiak hatékonyabbak voltak a kapu előtt, míg a Liverpool ugyan több helyzetig eljutott, de nem tudott élni a lehetőségeivel. A második félidőre komoly kérdés maradt: képes lesz-e Arne Slot együttese visszajönni a mérkőzésbe, vagy a United stabilizálja előnyét és lezárja a rangadót.

Alig két perc után rögtön jött a drámai fordulat, mert egy vendéggóllal visszajött a meccsbe a Liverpool. A 47. percben Szoboszlai Dominik szerzett látványos gólt: a félpályán szerzett labdával indult meg, végigszáguldott a pályán, majd a tizenhatoson belül, Dalot lábai között ballal a hosszú sarokba lőtt. Egyéni akciója újra nyílttá tette a találkozót.

A Liverpool lendülete nem tört meg, de a Manchester United is veszélyesen válaszolt. Az 53. percben Mbeumo óriási lehetőséget hagyott ki: lövése a kapufáról vágódott ki, jelezve, hogy a hazaiak sem engedik ki a kezükből a mérkőzést.

Az egyenlítés azonban nem sokkal később megérkezett: az 56. percben Cody Gakpo talált be. Casemiro labdavesztése után Mac Allister indította Szoboszlait, aki önzetlenül hozta helyzetbe Gakpót, a holland támadó pedig közelről nem hibázott – 2–2.

A mérkőzés innentől teljesen nyílt lett. A 64. percben Kerkez Milos fontos mentést mutatott be Mbeumo elől, majd nem sokkal később Lammens bravúrral hárította Van Dijk fejesét, megőrizve az egyenlő állást.

A United azonban nem engedte ki a kezéből a kezdeményezést. A 72. percben Fernandes beadása után Casemiro tisztán fejelhetett, de középre tartó próbálkozását Woodman könnyedén védte.

A döntés a 77. percben érkezett: Kobbie Mainoo egy kipattanót vágott kapásból 17 méterről a jobb alsó sarokba. Mac Allister rossz felszabadítása után a fiatal középpályás pontos lövése újra a Manchester Unitednek adott vezetést – 3–2.

A hajrában a Liverpool mindent egy lapra feltéve támadott, de a lehetőségek kimaradtak: a 90. percben Dorgu lőtt fölé jó helyzetből, majd a hosszabbításban Dalot is eldönthette volna végleg a meccset, de 96. percben tizenhatoson belül fölé bombázott.

A végeredmény így 3–2 lett, a Manchester United pedig ezzel a győzelemmel a szezonban másodszor is legyőzte a Liverpoolt. A siker azt is jelenti, hogy a vörös ördögök matematikailag már biztosan nem végezhetnek az ötödik helynél rosszabb pozícióban, így biztos résztvevői a Bajnokok Ligájának.

A Liverpool helyzete még nem dőlt el végleg, de a hátralévő három fordulóból egy győzelem elegendő lehet ahhoz, hogy Arne Slot csapata is biztosítsa helyét az elit sorozatban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.