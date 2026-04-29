Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka kedd délután több képet is megosztott Instagram-oldalán, ahol férjével látható Rómában. A képeken a pár tavaly augusztusban született kislánya is feltűnik – igaz, ahogy eddig is, az arcát most is kitakarták, a nevét pedig továbbra sem hozták nyilvánosságra.
„Kis családi kiruccanás”
– írta a bejegyzéshez az édesanya, és első ránézésre semmi különös nem történt: egy fiatal család néhány napot együtt tölt, feltöltődik, élvezi az együttlétet.
A történet azonban nem maradt ennyiben
A Liverpool magyar középpályásának X-en (korábban Twitter) megjelent vakációs fotói alatt ugyanis meglepően éles hangvételű kommentek jelentek meg. Több szurkoló nem rejtette véka alá a véleményét, és kemény kritikákat fogalmazott meg.
Szoboszlai Dominikot lerohanták
Volt, aki azt írta: miközben a csapattársak edzenek, Szoboszlai inkább pihen.
Mások azt kérdőjelezték meg, vajon tisztában van-e azzal, hogy vasárnap fontos mérkőzés vár a csapatra a Manchester United ellen.
Akadt olyan hozzászóló is, aki megjegyezte: Jürgen Klopp idejében ez elképzelhetetlen lett volna.
És ezek még a visszafogottabb reakciók közé tartoztak.
A Liverpool-szurkolók ki vannak akadva
A kommentfolyam egy része már bőven túlment a konstruktív kritikán, és inkább a frusztráció, sőt a gyűlölet jeleit mutatta. Különösen meglepő ez annak fényében, hogy a modern futballban a rövid pihenők, családi kikapcsolódások teljesen megszokottnak számítanak, főleg sűrű versenynaptár mellett.
Szoboszlai esete jól mutatja, milyen gyorsan fordulhat át a rajongás kritikába – vagy akár támadásba – a közösségi médiában. Egy ártatlannak tűnő családi poszt is elég ahhoz, hogy megossza a szurkolótábort.
Az ilyen reakciók rávilágítanak arra is: a futballisták ma már nemcsak a meccseken, hanem a magánéletük minden pillanatában reflektorfényben vannak.
Szoboszlai kapcsolata megrohomolhatott a Liverpool szurkolókkal?
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik összeszólalkozott a Liverpool szurkolókkal a Manchester City ellei FA-kupa kiesés után, amiután a Liverpool nyolcasa kapott hideget-meleget a dühös szurkolóktól. A 25 éves magyar játékos azonban nem sokkal később bocsánatot kért a drukkerektől.
