Szoboszlai gólja után egy önzetlen gólpasszt is kiosztott, egyenlített a Liverpool a Manchester United ellen! + videó

Szoboszlai Dominik gólja után egy gólpasszt is kiosztott a Manchester United elleni derbin, ezzel kilenc perc alatt 2-0-ról 2-2-re jött fel a Liverpool. Mutatjuk Szoboszlai pazar villanásait!

A Manchester United a Liverpoolt fogadta a Premier League 35. fordulójában vasárnap délután. 

A magyar válogatott csapatkapitánya egy remek egyéni akció végén, a rosszabbik, bal lábával vette be a Manchester United kapuját a 47. percben, kilenc perccel később pedig egy labdaszerzés után egy önzetlen gólpasszt is kiosztott Cody Gakpónak, így a Liverpool 2-0-ról pillanatok alatt egyenlíteni tudott 2-2-re.

Frissítés! (18:13)

A Manchester United a 77. perben Kobbie Mainoo bombájával ismét megszerezte a vezetést (3-2).

