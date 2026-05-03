A Manchester United a Liverpoolt fogadta a Premier League 35. fordulójában vasárnap délután.

A magyar válogatott csapatkapitánya egy remek egyéni akció végén, a rosszabbik, bal lábával vette be a Manchester United kapuját a 47. percben, kilenc perccel később pedig egy labdaszerzés után egy önzetlen gólpasszt is kiosztott Cody Gakpónak, így a Liverpool 2-0-ról pillanatok alatt egyenlíteni tudott 2-2-re.

Frissítés! (18:13)

A Manchester United a 77. perben Kobbie Mainoo bombájával ismét megszerezte a vezetést (3-2).

