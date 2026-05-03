A Sky Sportsnak nyilatkozva így fogalmazott:

„Nem jó, hogy nulla ponttal megyünk haza. És az első félidő után sem lehetünk egyáltalán elégedettek. Úgy kellene játszanunk, mint a második félidő elején.”

A magyar válogatott középpályás a védekezési hibákra is kitért, különösen a pontrúgások és az átmenetek utáni szituációk kapcsán:

„Szögletből kaptunk gólt. Beszéltünk a kontrákról, és abból jön a második találat. Jobban kell figyelnünk, a részletekre is koncentrálnunk kell.”

A vezetői szerepéről szóló kérdésre visszafogott, de tudatos választ adott:

„Ezt a játékosoktól kell megkérdezni. Én próbálom a legjobbamat nyújtani, és nap mint nap példát mutatni. Többen is vannak, akik példát tudnak mutatni, én is ilyen akarok lenni.”

A jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy jelenleg nem a hosszú távú tervek foglalkoztatják:

„Először is nem a jövő szezonra koncentrálok, hanem a következő három meccsre. A Bajnokok Ligájában akarunk lenni, mert oda tartozunk, de meglátjuk, mi történik később.”

A jövőjével kapcsolatos mondat a nyilatkozata végén az elhúzódó szerződés hosszabbításra is utalhat, amelynek ügyében régóta nincs előrelépés.

BBC-statisztika: elit mezőnybe került Szoboszlai

A mérkőzés után a BBC egy figyelemre méltó kimutatást közölt Szoboszlairól. A magyar középpályás ebben a szezonban 13 gólt és 10 gólpasszt jegyzett, ezzel pedig mindössze a harmadik játékos lett, aki elérte az egyaránt tíz fölötti gól és gólpassz kombinációt a Premier League-klubok játékosai közül minden sorozatot figyelembe véve.

Rajta kívül csak Rayan Cherki a Manchester City-ből (10 gól, 14 gólpassz) és Jarrod Bowen a West Ham Unitedből (10 gól, 11 gólpassz) tud hasonló statisztikát felmutatni.

A BBC külön kiemelte azt is, hogy Szoboszlai az első Liverpool-középpályás, aki Steven Gerrard óta ilyen számokat hoz. A Liverpool korábbi legendája a 2013–14-es idényben 14 gólig és 14 gólpasszig jutott.

Szoboszlai nyilatkozata így kettős képet mutat: miközben csalódott a csapat eredménye miatt, egyéni teljesítménye alapján továbbra is elit európai középpályások között tartják számon.

