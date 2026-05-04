Van Dijk kiakadt: „Ez nem szabadság volt!” – keményen reagált a kritikákra

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk nyilvánosan kiállt vezetőedzője, Arne Slot mellett, miután kritikák érték a szakembert a játékosoknak adott szabadnapok miatt – különösen a Manchester United elleni 3–2-es vereséget követően.

A Mersey-partiak labdarúgói a múlt hét elején rövid európai városlátogatásokon vettek részt, mielőtt visszatértek volna Angliába a rangadó előtt. A találkozó azonban rémálomszerűen indult a Liverpool számára, amely már az első negyedórában kétgólos hátrányba került az Old Traffordon, ami sokaknál felvetette a kérdést: vajon megfelelő volt-e a felkészülés.

Van Dijk azonban határozottan visszautasította ezeket a kritikákat. A holland védő szerint túlzó „szabadságról” beszélni, hiszen mindössze egy napról volt szó, amelyet a játékosok a családjukkal tölthettek. Hangsúlyozta, hogy profi futballistákról van szó, akik tisztában vannak a felelősségükkel, és képesek megfelelően kezelni az ilyen helyzeteket.

A rutinos hátvéd arra is rámutatott, hogy más élcsapatoknál is bevett gyakorlat a rövid pihenők beiktatása. Példaként Pep Guardiola csapatát, a Manchester City-t említette, ahol az elmúlt hetekben többször is többnapos szünetet kaptak a játékosok – mégis eredményesen szerepelnek.

A Liverpool idényét azonban így is komoly kritikák övezik. A csapat vasárnapi veresége már a 18. volt a szezonban, ami messze elmarad a klub hagyományos szintjétől. Van Dijk ezt nem is próbálta szépíteni: „Ez elfogadhatatlan szezon, nem ez a Liverpool” – fogalmazott őszintén.

A holland védő kiemelte, hogy a hátralévő három mérkőzésen legalább négy pontra van szükségük ahhoz, hogy bebiztosítsák helyüket a Bajnokok Ligájában. Ez nemcsak presztízskérdés, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír a klub számára.

Van Dijk szerint a nyári időszak kulcsfontosságú lesz: a háttérben komoly munkára van szükség ahhoz, hogy a Liverpool visszatérjen a csúcsra. A kapitány világossá tette, hogy a jelenlegi teljesítmény nem ismétlődhet meg, és a következő szezonban újra a legmagasabb szinten kell versenyezniük.

