Szoboszlai DominikLuca Rossini / NurPhoto
Szabó Kristóf

Szoboszlai elmondta, van-e még esélye megnyerni a bajnokságot a Liverpoolnak

A csütörtök esti, Arsenal elleni rangadó előtt a Spíler TV-nek adott interjút Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott játékosa, ahol többek között beszélt csapatban betöltött szerepéről, a Vörösök helyzetéről, az éllovas Arsenal elleni rangadóról és elárulta, mik voltak a legfontosabb pillanatai az elmúlt évben.

MIután nemrég a brit Sky Sportsnak nyilatkozott Szoboszlai Dominik, melyben odaszúrt a londoni riválisának, most a mérkőzést közvetítő Spíler1 csatorna kérdezhette a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai elmondta, intenzív év van mögötte, férj és apa lett, valamint első magyarként megnyerte a Premier League-et. Arra a kérdésre, a nehéz szezon közepén milyen szakaszban van most a csapat elárulta, hiába veretlen a csapat 9 mérkőzés óta, a kisebb csapatok ellen három pontot kellene szerezniük, és nem szabad ezeket a csapatokat visszaengedi a meccsbe. Szerinte a Chelsea elleni vereség jelentette a negatív fordulópontot, amikor a ráadásban kaptak ki Londonban.

Szürreális, hogy mennyi mérkőzés dől el szöglet után. Mi nem az a szöglet csapat vagyunk, hogy van 5 nagy játékosunk, hanem amikor a játékban van a labda, akkor tudunk kiemelkedni, viszont ez sem megy mostanában annyira” - mondta Szoboszlai azzal kapcsolatban, milyen hatása van a pontrúgásoknak a futballban, amiben a Liverpool a leggyengébb ebben a szezonban, míg az Arsenal az egyik legerősebb ebben az aspektusban.

Az ír meccsről elmondta: “nincs mit mondani sajnos, nem így képzelte el ezt senki, még mindig nagyon szomorú vagyok” - kiemelte, a következő világbajnokságra újra megpróbálják kivívni a szereplést.

Elmondta, nem adja fel a bajnoki versenyfutást, de nagy hátránynak látja már a pontkülönbséget, viszont “két sorozatban még partiban vagyunk, a BL és az FA-kupa”, így ezekre a sorozatokra oda fognak figyelni.

A Liverpool csütörtök este játszik rangadót a listavezető Arsenallal, és mint ismert, a két csapat első meccsén óriási gólt szerzett.

