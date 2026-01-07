Fontos és nehéznek ígérkező rangadót játszik csütörtök este a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool, hiszen a bajnokságot hat ponttal vezető Arsenal vendégei lesznek az Emiratesben. Slot kiemelte, ez a meccs csapatának egy jó lehetőség arra, hogy megtudják, hogyan áll csapata “egy nagyon jó ellenfélellel szemben egy ki-ki meccsen”.

Ekitike állapota és a védőkiszemeltjük

A holland mester már elvesztette egyik középcsatárát hosszú időre, Alexander Isaknak a Spurs elleni győzelem alkalmával a szárkapocscsontja sérült meg, így hónapokat kénytelen kihagynia, most pedig Hugo Ekitike játéka kérdéses a rangadón: “nem edzett velünk mostanáig, meg kell néznünk, ma képes lesz-e a csapattal készülni. A Fulham elleni meccs után azt mondtam volna, nem kell sokat kihagynia, de nehéz, mert egymás után jönnek a meccsek” - mondta Slot francia csatárának állapotáról.

A nyáron majdnem a Liverpoolhoz igazolt a Crystal Palace belső védője, Marc Guéhi, akire hírek szerint a Manchester City is igényt tart, miután sorra dőlnek ki a belső védők Pep Guardiola csapatában. Slotot róla is kérdezték, aki mint mindig, most sem kommentált átigazolási pletykákat: “nem beszélek olyanról, aki nem a mi játékosunk” - zárta rövidre a kérdést a szakvezető.

”Nem vagyunk elég kiegyensúlyozottak”

Minden sorozatot figyelembe véve kilenc mérkőzés óta veretlenen a Vörösök, ám négyszer is döntetlent játszottak, és Slot szerint ez a fajta kiegyensúlyozatlanság az egyik legfőbb probléma csapatánál: “elég sokszor elmondtam, nem ott vagyunk, ahol szeretnénk, de úgy érzem, különleges keretünk van. Ha mindenki egészséges, szép dolgokat érhetünk el. Ezt sokszor megmutattuk már a szezonban, mert volt pár meggyőző győzelmünk, viszont volt néhány kellemetlen döntetlenünk és vereségünk. Nem vagyunk elég kiegyensúlyozottak, de megvertünk már sok jó csapatot, szóval a tehetség mindenképpen ott van bennünk” - hívta fel a figyelmet Arne Slot.

Kritikákra is reagált

Néhány szurkoló unalmasnak tartja a játékstílusát, Slot szerint fáj ezt hallania, de nem tud nem egyetérteni velük: “szenvedünk a helyzetek kialakításával, ezt nem tagadom. Szeretnék minél több trófeát nyerni, és szerintem arról vagyok simert, hogy támadó futballt szeretnék játszatni a csapataimmal, annyit mondhatok, most is ezt szeretnénk csinálni” - reagált a holland vezetőedző, aki szerint viszont nem csak az ő csapata az egyetlen, aki szenved a helyzetek kialakításával, és csak egyet szeretne, hogy minél több mérkőzést tudnának megnyerni attraktív futball mellett.

A Liverpool a negyedik helyről várja a Premier League hétközi, 21. fordulóját, amikor a hatpontos előnnyel vezető Arsenal vendégei lesznek Észak-Londonban. Legutóbb, szintén Londonban 2-2-es döntetlen játszottak a Fulham otthonában, ahol egy szabálytalanak tűnő, később jogosan megadott góllal egyenlítettek 0-1 után.