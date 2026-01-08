Fény derült a titokra: Szoboszlai Dominik elárulta a Liverpool stratégiáját + videó

Szoboszlai Dominik a Spíler TV-nek adott exkluzív interjút a héten. A Liverpool magyar középpályása a vörösök szöglet stratégiájáról is mondott pár szót a beszélgetés során:

„Mi nem az a szöglet csapat vagyunk, hogy van öt nagy játékosunk, akik extrán fejelnek, és akkor menjen be a labda középre, hanem amikor játékban van a labda, akkor vagyunk az a csapat, akik ki tudnak emelkedni a másik csapattal szemben"

– hangsúlyozta a 25 éves játékos.

Szoboszlai szavai jól alátámasztják a Liverpool statisztikái is, ugyanis a vörösök eddig 2 szögletgólt szereztek a Premier League 2025/26-os idényében, közvetett szabadrúgás után pedig eddig egyetlen egyszer sem vették az ellenfelek kapuit.

Viszont a saját kapujuk előtt sem túl hatékony a Liverpool ugyanis 12 gólt kapott már pontrúgások után, ebből hetet szögletből.

