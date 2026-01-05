Szoboszlai Dominik csapattársa távozhat – a Juventus hivatalos ajánlatot tett a Liverpool játékosáért!

Úgy tűnik, mindössze másfél évig tartott Federico Chiesa angliai kalandja. Fabrizio Romano legfrissebb értesülései szerint a Juventus formális kapcsolatba lépett a Liverpool vezetőségével, hogy jelezzék: készek azonnal visszacsábítani az olasz válogatott szélsőt Torinóba.

Szenvedés az Anfielden

Míg Szoboszlai Dominik stabil pontja lett a Pool középpályájának, Chiesa nem tudta megvetni a lábát Arne Slot csapatában. Az olasz támadó ebben a szezonban mindössze egyszer volt kezdő a Premier League-ben, és láthatóan nem tudta felvenni a ritmust a bajnokság fizikai igényeivel.

A hírek szerint Szoboszlai csapattársa lelkesnek tűnik a visszatérés gondolatától, mivel a 2026-os világbajnokság előtt rendszeres játéklehetőségre van szüksége – amit Liverpoolban jelenleg nem kap meg.

A Juve készen áll

A torinóiak egy szélsőt keresnek a januári transzferablakban, és Chiesa ismerős közegként tekint korábbi klubjára. A döntés most a Liverpool és a játékos kezében van. Bár Arne Slot kerete a sérülések (például Alexander Isak kiesése) miatt foghíjas, a klub hajlandó lehet tárgyalni egy kölcsönadásról is, ha azzal Chiesa visszanyerheti a formáját.

A tárgyalások még korai szakaszban járnak, de a Juventus szándékai komolyak. Vajon beáldozza a Liverpool a támadó mélységét, vagy adnak még egy esélyt az olasz sztárnak?

Forrás: Fabrizio Romano