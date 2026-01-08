Szoboszlai Dominik elárulta, hogy vállalná-e a Liverpool csapatkapitányi karszalagját

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a klub hivatalos honlapjának adott interjút, amelyben nemcsak az egyéni formájáról, hanem a jövőbeli ambícióiról is beszélt. A válogatott csapatkapitánya úgy érzi, fizikálisan és mentálisan is a csúcson van, és bár a csapat eredményei egyelőre elmaradnak a várttól, ő kész még nagyobb felelősséget vállalni.

„Most vagyok a karrierem csúcsán”

Szoboszlai az idei szezonban Arne Slot egyik legmegbízhatóbb láncsszeme lett. A holland szakember rendkívüli sokoldalúságát kihasználva szinte minden poszton bevetette már: a 26 mérkőzésen pályára lépő játékos futballozott támadó középpályásként, szélsőként, de még jobbhátvédként is. A bizalmat 5 góllal és 5 gólpasszal hálálta meg, a szurkolók pedig már háromszor választották a hónap legjobbjának.

„Úgy érzem, most vagyok karrierem csúcsán. Keményen dolgozom minden nap, meccsről meccsre. Azon vagyok, hogy segítsem a csapatot, a legjobbamat nyújtsam és élvezzem a futballt” – fogalmazott Szoboszlai.

Jöhet a karszalag az Anfielden is?

A magyar középpályás hazája válogatottjában már rutinos csapatkapitánynak számít, így adta magát a kérdés: elvállalná-e ugyanezt a szerepet Liverpoolban is a jövőben? A válasza egyértelmű volt:

„El tudom képzelni, igen. Megtiszteltetés lenne a Liverpool csapatkapitányának lenni, úgyhogy ha lesz rá lehetőség, nagyon szeretnék élni vele” – jelentette ki határozottan.

A csapat sikere az első

Bár egyénileg remek szezont fut, Szoboszlai nem felhőtlenül boldog. Az angol bajnoki címvédő Liverpool ugyanis jelenleg hullámzó formát mutat, ami rányomja a bélyegét a középpályás hangulatára is.

„Mivel a csapat nem teljesít olyan jól, mint szeretnénk, ezért nem tudom annyira élvezni, mintha folyamatosan nyernénk a mérkőzéseket és olyan helyzetben lennénk, mint például az előző idényben. De ez a cél, erre az útra szeretnénk visszatérni” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a győzelmi sorozat elindítása az elsődleges feladat.

A Liverpool drukkerei számára mindenesetre biztató, hogy a magyar sztár nemcsak hosszú távra tervez az Anfielden, de kész a hátára is venni a csapatot a nehezebb időkben is. Ma este a Liverpool a listavezető Arsenal ellen lép pályára, Szoboszlai keményen be is szólt a riválisnak.