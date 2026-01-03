Kerkez mellé újabb fiatal tehetség érkezhet a Liverpool védelmébe

A Liverpool a véglegesítés fázisába lépett a Club Brugge ecuadori válogatott védője, Joel Ordonez ügyében. A 21 éves hátvéd ára 43 millió font (körülbelül 49,3 millió euró) lehet, amivel Arne Slot a Vörösök idén igencsak ingatag hátsó alakzatát kívánja megerősíteni, biztosabb alapot adva a Szoboszlai Dominik által irányított középpályának. Hiába a fiatal védő Ifeanyi Ndukwe megszerzése, Slot és a Liverpool vezetése belátta, hogy komolyabb erősítésre is szükség van.

A címvédés éve mindig a legnehezebb

Bár a Liverpool az előző szezonban még betonbiztos játékkal hódította el a Premier League trófeáját, az idei címvédési kísérlet eddig döcögős és nagyon távolinak tűnik. Pedig a nyáron tovább erősödött a keret az Anfielden. Hiába azonban Milos Kerkez és Jeremie Frimpong érkezése, a védelem egyensúlya megbomlott. Egy ígéretes, öt győzelemmel induló rajt után a csapat formája szeptember végétől november végéig teljesen összeomlott: hét meccsből hatot elveszítettek, ami gyakorlatilag kiütötte Szoboszlaiékat a közvetlen bajnoki versenyfutásból.

Kirúgás a rögzített helyzetek miatt – Van Dijk kongatja a vészharangot

A védekezési anomáliák leginkább a pontrúgásoknál jelentkeztek, ami sokszor Szoboszlaiék mezőnymunkáját is tönkretette. A Liverpool eddig 12 gólt kapott rögzített szituációkból a bajnokságban, ami miatt a hét elején menesztették Aaron Briggs pontrúgás-specialista edzőt.

A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint ezen a téren sürgős változásra van szükség:

„Rengeteg pontrúgást kivédekeztünk már jól, de túl sok gólt kaptunk így. Ez fáj az egész csapatnak. A második fázisoknál vagyunk figyelmetlenek, ezen kell javítanunk, hogy a támadóink és a középpályásaink nagyobb biztonságban érezzék magukat.”

Ordonez lehet a hiányzó láncszem

A The Mirror jelentése szerint a Liverpool 35 millió fontos alapdíjban és különböző bónuszokban már megállapodott a belga bajnokkal Ordonezről. A Vörösök már a nyáron is kerestek egy középhátvédet – miután hatalmas összegeket költöttek Florian Wirtz, Alexander Isak és Hugo Ekitike megszerzésére –, de Marc Guehi leigazolása akkor meghiúsult.

A 21 éves ecuadori védő érkezése hatalmas könnyebbséget jelenthet Szoboszlainak is, hiszen egy stabilabb védelem mellett a magyar válogatott csapatkapitánya is bátrabban léphet be a támadásokba.

Hullámzó forma a sorsdöntő rangadók előtt

Bár Slot csapata egy nyolcmeccses veretlenségi sorozattal felkapaszkodott a negyedik helyre, a csütörtöki, Leeds United elleni gól nélküli döntetlen ismét rávilágított a hiányosságokra. Szoboszlaiék hiába dominálták a mérkőzést, a gól nem jött össze, a védelem pedig többször is bizonytalankodott.

A Liverpoolra most sorsdöntő napok várnak: vasárnap a Fulham otthonába látogatnak, majd következik a listavezető Arsenal elleni rangadó. Ezeken a meccseken dőlhet el, hogy a januári erősítések – élükön Ordonezzel – egy még harcképesebb Liverpoolhoz csatlakozhatnak-e.

