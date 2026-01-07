A 2025-ös év és távlati célok

Az interjú elején arról beszélt Szoboszlai, hogy 2025 adta eddig a legtöbbet az életének, hiszen férj és apa lett, valamint első magyarként megnyerte a Premier Leaguet, ellenben sok dolog lett volna, amit szeretett volna elérni az elmúlt évben.

Távlati célként említette a Bajnokok Ligája győzelmet, a válogatottal az Eb-re és vb-re való kijutást, miután drámai körülmények között szenvedtünk vereséget az írektől. Ennek kapcsán elmondta, sosem volt még olyan szomorú, mint azon a délutánon a Puskás Arénában, és úgy érzi, tartozik a magyaroknak egy világbajnoki részvétellel. Ezen kívül szeretne minél több trófeát nyerni, különösen a Premier League-et, ahol minden évben ott kell lenniük a bajnoki versenyfutásban.

Idei bajnoki célok

Az idei Premier League szezonról elmondta, “elképesztő” hátrányban vannak már most, hiszen tavaly februárban még ők vezettek tíz ponttal a bajnokságban, és akkor belül úgy érezte, ez az ő lehetősége megnyerni a ligát, hiába nem mondták ezt ki akkortájt. Most viszont nem tudnak hosszútávon gondolkodni a nagy hátrány miatt, hanem lépésről lépésre kell haladniuk: “álmodozhatunk, beszélhetünk róla, de először teljesítenünk kell, és meccsről meccsre megmutatni, hogy benn lehetünk a top4-ben” - majd hangsúlyozta, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor miért ne tudnának visszajönni a küzdelembe.

”Mi vagyunk a bajnokok, nem ők”

Kitértek a csütörtöki, Arsenal elleni meccsre is, és arról kérdezték Dominiket, szerinte a bajnokkal találkoznak-e az Emiratesben: “sok van még hátra, nem könnyű megnyerni a Premier League-et, nem tudod megnyerni már januárban. Szóval szerintem nem a bajnokkal játszunk csütörtökön. Nem mi játszunk a bajnokkal, ők játszanak a bajnokkal, és valószínűleg ezt ők is tudják. Nyilván ők az esélyesek idén, hihetetlen csapat, nagyon jó játékosok, de nem feledkezhetünk meg a Cityről és a Villáról sem.”

Min kell javítani?

Megkérdezték, min kell változtatnia a Liverpoolnak, hogy visszataláljanak a tavaly látott formájukhoz: “ezt nem az én dolgom megmondani. Sok ember van a klubnál, akinek ez a feladata, és meg is fogják találni a megoldást, ebben biztos vagyok” - mondta Szoboszlai, aki hangsúlyozta, csapatként kell leginkább fejlődniük, “mi vagyunk a Liverpool, mi vagyunk az angol bajnokok”.

Elmondta, a kilenc meccses veretlenségi sorozat is mutatja, próbálnak visszatérni oda, ahol tavaly voltak, nem csak helyezésben, hanem játékstílusban egyaránt.

Szalah-val való barátsága

A magyar válogatott csapatkapitánya kiemelte, az első naptól szárnyai alá vette őt Szalah, segített neki mindenben, amiben kérte az egyiptomitól: “mindennap egyre közelebb kerültünk egymáshoz, nagyon sokat beszélgetünk, megbízunk egymásban, szóval sok olyan dolgot tudok róla, amit más nem biztos”.

”Nem volt könnyű látni, mi történik vele az elmúlt időben” - utalva az egyiptomi sztár körül kialakult botrányokra. “Ott voltam neki mindennap, de tudja ő ezt kezelni, megvan hozzá a karaktere. Mindenki reméli, az Afrika Kupa után visszajön és segít nekünk, ahogy az előző evben tette. De ez nem a mi döntésünk, kizárólag a klubé”

A Liverpool csütörtök este bajnoki rangadót játszik a listavezető Arsenallal, egyelőre Szalah nélkül, viszont minden bizonnyal Szoboszlaival a kezdőben. Arról, hogy mit mondott Slot a meccs előtti sajtótájékoztatón, itt írtunk bővebben.

Kapcsolódó

Távozhat a Liverpol játékosa, a Juventus tehet érte ajánlatot

Drámai végjáték Londonban, az utolsó percben kapott gólt a Liverpool

Óriási védőtehetséget igazolhat a Liverpool

Hoppá! Korábbi csapatában köthet ki Szalah

Menesztette Slot egyik bizalmi emberét a Liverpool