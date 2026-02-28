„Sallai tegnap fájdalmat érzett, de szerencsére nem komoly dolog, jövő héten már visszatérhet és ismét bevethető lesz"

– árulta el Okan Buruk, hogy miért nem nevezte a mérkőzés keretbe a magyar válogatott szélsőt.

A Galatasaray edzőjének szavaiból arra lehet következtetni, hogy Sallai Roland legkésőbb a Besiktas elleni március hetedikei bajnokin már ismét bevethető lesz, mindez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, a 28 éves szélső ott lesz a pályán a Liverpool elleni isztambuli odavágón március tizedikén.

Sallai Roland a hétközi, Juventus elleni BL-visszavágón 59 percet kapott Buruktól, a török edző szűk egy óra után lekapta a pályáról a magyar játékost. Így a 28 éves szélső már csak a kispadról nézhette végig, ahogy a Galatasaray bedarálja a Juventust a hosszabbításban.

Miért különösen fontos Sallai Roland szereplése a Liverpool ellen?

A GOAL február elsején elsőként írt róla, hogy a Liverpool Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése után jobbhátvédet akar igazolni a téli átigazolási időszakban, és hogy Sallai az angol bajnok egyik célpontja. A Liverpool a magyar szélső menedzsmenjével is felvette a kapcsolatot, azonban végül a válogatott játékos nem szerződött a Mersey-partjára, nem jött össze a transzfer. A Liverpool megkeresését később Sallai Roland édesapja, Tibor is megerősítette.

Belsős informátorunktól ezeket az információkat kaptuk február elején:

A Liverpool szeptember végén 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Sallai Roland a 71. percben csereként lépett pályára a találkozón, és a pályán nyújtott teljesítményével pozitív benyomást tett a vörösök szakmai vezetésére, akik azóta folyamatosan figyelik.

Vagyis ha Sallai Roland ismét pályára lép a Liverpool ellen, és esetleg meggyőző teljesítményt tud lerakni a pályára, akkor jelentősen megnő annak az esélye, hogy a nyáron Liverpoolba szerződik, már csak azért is, mert a vörösök titokban továbbra is a 28 éves játékos megszerzésén ügyködnek.

Nem csak a Liverpool érdeklődött Sallaiért a télen

Januárban a Brentford és az Everton érdeklődéséről lehetett hallani, sőt a Mersey-partiak ajánlatot is tettek a magyar játékos iránt, amit azonban a Galatasaray élből elutasított, a török klub nem akarta elengedni egyik kulcsjátékosát a télen, ám információink szerint nyáron már a Galata is nyitottabb lesz Sallai értékesítésére.



