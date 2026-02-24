Szenzáció! Sallai Roland édesapja elárulta, hogy fia tényleg tárgyal a Liverpoollal!

Sallai Roland édesapja, Sallai Tibor egy interjúban elmondta, hogy fia jól érzi magát a Galatasaraynál, ugyanakkor megerősítette: a Liverpool januárban valóban felvette a kapcsolatot velük:

„Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik. A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön. Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson. Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére"

– zárta a gondolatait Sallai Tibor.

Sallai Rolandért fél Anglia sorban áll

Januárban és februárban többször beszámoltunk róla, hogy Angliából érdeklődnek Sallai Roland iránt. Először a Brentford és az Everton érdeklődőséről lehetett hallani, utóbbi állítólag ajánlatot is tett a 28 éves magyar játékosért, azonban a Galatasaray rögtön visszadobta az ajánlatot, mondván kulcsemberük ennyiért nem eladó a téli átigazolási ablakban.

Aztán bejelentkezett a Liverpool is

Majd a transzfer ablak utolsó napjaiban a Liverpool is bejelentkezett Sallai Rolandért. Akkor mindenki szkeptikusan állt beszámolóinkhoz, de láthatóan igazunk volt abban, hogy a Liverpool már régen kiszúrta a magyar válogatott középpályást, és fel is vette a kapcsolatot vele az átigazolási időszak utolsó napjaiban.

A transzfer végül nem született meg a télen, de Sallai Tibor elmondása szerint nyáron már reálisabb esély mutatkozik fia klubváltására.

A Liverpoolnak szüksége van jobbhátvédre

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool még mindig nem tett le Sallai Roland megszerzéséről, ugyanis a vörösök továbbra is nagyon vékonyak jobbhátvéd poszton.

Mivel Conor Bradley, Jeremie Frimpong és legutóbb Endó Vataru is megsérült, valamint Joe Gomez is ki-bejár a csapatból, így igazából nem is maradt bevethető jobbhátvédje Arne Slotnak, ezért kényszerből két középpályás, Szoboszlai Dominik és Curtis Jones játszanak felváltva a védelem jobb oldalán.

És ugyan Sallai Roland eredetileg szintén nem jobbhátvéd, azonban a Galatasarayban rendszeresen ezen a poszton vetik be, így nem lenne számára ismeretlen ez a pozició.

Forrás: Blikk

