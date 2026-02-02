A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Rennes 20 éves szupertehetsége, Jeremy Jacquet a Liverpoolban folytatja pályafutását 2026 nyarától. A francia középső védő már meg is érkezett Liverpoolba, hogy átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon és aláírja a szerződését új klubjával. Romano szerint Jacquet 2031-ig kötelezi el magát a Mersey-parti klubhoz.

Az olasz átigazolási guru úgy tudja, hogy a Liverpool most 60 millió eurót fizet a 20 éves hátvédért, azonban a végső átigazolási összeg a bónuszok teljesülése esetén akár a 70-72 millió eurót is elérheti.

Rossz hírt kapott Sallai és Szoboszlai is

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a vörösök nemcsak középső hátvédet, de jobb oldali védőt is szeretnének igazolni a téli átigazolási ablakban. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool első számú kiszemeltje a védelem megerősítésére az RB Leipzig jobbhátvédje, Lutsharel Geertruida volt, míg alternatívaként Sallai Roland neve is felmerült.

Tegnap a The Athletic arról számolt be, hogy a Geertruida-transzfer meghiúsulása után a vörösök visszavonulót fújtak, és mégsem vesznek hátvédet a védelem jobb oldalára. Jeremy Jacquet leigazolásával pedig biztossá vált, hogy a Liverpool nem igazol már több védőt télen, így Conor Bradley vagy Jeremie Frimpong felépüléséig valószínűleg Szoboszlai Dominik lesz a klub jobb oldali védője.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Sallai Roland mit gondol a liverpooli pletykákról, a 28 éves szélső elmondta, hol tervezi a jövőjét.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.