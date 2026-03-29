Robbie Keane is jelölt a Tottenham Hotspur vezetőedzői pozíciójára

Angol sajtóhírek szerint több más kiszemelt mellett a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is jelölt a Tottenham Hotspur megüresedett vezetőedzői pozíciójára a vasárnap délután menesztett Igor Tudor helyett.

Vasárnap vált hivatalossá, hogy a Premier League 17. helyén álló Tottenham Hotspur vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Igor Tudorral. A horvát szakember mindössze hét meccsen irányította az észak-londoniakat, és máris megkezdődtek a találgatások arról, ki veheti át a Spurs megüresedett edzői pozícióját.

A talkSPORT szerint egyelőre ugyan nincs konkrét terve a vezetőknek, hogy kit ültessenek le a padra, ám a lehetséges kiszemeltekről már vannak információk: a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az AS Monaco korábbi mestere, Adi Hütter veheti át a csapat irányítását, segítője pedig az a Ben Davies lehet, aki játékosként a Spurs alkalmazásában áll.

Roberto de Zerbi neve merül fel a legtöbbször a Sarkantyúsok kispadjára, ám a portál szerint az olasz szakvezető nyárig mindenképpen kivárna, és amennyiben bennmarad a Spurs a Premier League-ben, szívesen átvenné az egyre nagyobb bajban lévő csapatot.

További lehetőségként felmerült Sean Dyche, aki idén a Nottingham Forest-et már irányította vezetőedzőként; a csapat korábbi játékosa és megbízott edzője, Ryan Mason; a szintén egykor a Spurs-nél dolgozó Tim Sherwood; Chris Hughton és a klub legendája, a jelenleg a Ferencvárost irányító Robbie Keane is.

Keane csak hosszabb távra írna alá?

A talkSPORT újságírója, Alex Crook is számításba vette a lehetséges jelölteket. Elmondta, a Spursnél jelenleg nincsen konkrét terv arra, hogy ki vegye át a csapatot, ám mivel a klub már nem érdekelt az FA-kupában, két hete van a vezetőségnek megtalálni a megfeleő utódot. Infromációi szerint Roberto de Zerbi csak nyáron venné át a gárdát, Sean Dyche távol tartja magát egyelőre a lehetőségtől, és valóban Adi Hütter a legesélyesebb a posztra, de Robbie Keane is opció lehet:

"Robbie Keane talán, a Ferencvárostól. Tottenham-legenda. Tudom, ő olyasvalaki, akit csodálnak, de még egyszer mondom, szerintem ő hosszabb távra tervezne".

Természetesen mindenki fenntartásokkal kezeli a Robbie Keane-el kapcsolatos híreket, hiszen az elmúlt hónapokban a Wolverhamptonnal, a Celtic-kel és legutóbb a Crystal Palace-szal is szóba hozták a Ferencváros vezetőedzőjét (a GiveMeSport újságírója, Ben Jacobs szerint továbbra is élénken figyeli a klub Keane-t), aki azonban kitart a zöld-fehérek mellett, legalábbis egyelőre.  

Robbie Keane már régóta fenn van a Tottenham kivánságlistáján, Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol gárda, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, az ír szakember azonban nemet mondott, mondván egy ideiglenes állásért nem hagyná el a Ferencvárost. 

A Tottenham jelenleg a 17. helyen áll a Premier League-ben, és csupán egyetlen pont választja el a csapatot a már kieső West Ham Unitedtől.


