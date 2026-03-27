Újabb név merült fel, angol edző mentheti meg a kieséstől a Spurst

Sokáig bíztak abban a Spurs szurkolói, hogy egyszer átbillen a csapat eredményessége a Premier league-ben, és végül bennmarad a csapat az angol bajnokságban. Az előző fordulóban, a Nottingham Forest elleni 3-0-ás hazai zakó után azonban tényleg elhihetik az észak-londoni szimpatizánsok, a Tottenham Hotspur valóban kieshet az élvonalból annak ellenére, hogy játékoskerete nem erre predesztinálná a csapatot.

Igor Tudor alatt öt bajnokit játszott a Spurs, ezeken négy vereség és egyetlen döntetlen a mérlege az együttesnek, és mindössze egy pont választja el a londoniakat a kiesést jelentő 18. helytől. A Nottingham elleni csúfos vereség után nem menesztette egyből Tudort a klub vezetősége, miután a meccs lefújása után derült ki, a horvát vezetőedző édesapja elhunyt.

Ennek ellenére az a valószínű forgatókönyv, hogy Tudortól hamarosan megválik a Spurs, és több lehetőség is felmerült a pótlással kapcsolatban: a legtöbbet a korábbi Marseille-edzőt, Roberto de Zerbit lehet hallani, aki azonban inkább nyártól ülne le a kispadra, amennyiben a csapat bennmarad a Premier League-ben. Ennél jóval földtől elrugaszkodott opció is napvilágot látott: egy játékos-edző vehetné át az együttes irányítását Cristian Romero vagy James Maddison személyében.

A legújabb név, akit bedobtak az angolok, az az a Sean Dyche, aki ebben a szezonban a Nottingham Forest padján már ült, és februárban menesztette a klub. A The Telegraph szerint amennyiben Roberto de Zerbi nem lenne hajlandó a szezon hajrájára átvenni a csapatot, úgy a rutinos angol edzőt ültetné le a kispadra a Spurs vezetősége. Dyche a Burnley, az Everton és a Nottingham Forest együtteseit irányította eddig az angol bajnokságban, és tartott benn nem egyszer gödörben lévő csapatot, így az ebben szerzett tapasztalata nagy segítség lehet az észak-londoniaknak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.