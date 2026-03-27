Szabó Kristóf

Újabb név merült fel, angol edző mentheti meg a kieséstől a Spurst

Tottenham Hotspur
S. Dyche

Hivatalosan még nem vált meg a Premier League 17. helyén álló Tottenham Hotspur vezetőedzőjétől, Igor Tudortól, ám Angliában már azt is tudni vélik, ki veheti át a horvát szakembertől a Sarkantyúsok irányítását a kiesés elleni harcban.

Sokáig bíztak abban a Spurs szurkolói, hogy egyszer átbillen a csapat eredményessége a Premier league-ben, és végül bennmarad a csapat az angol bajnokságban. Az előző fordulóban, a Nottingham Forest elleni 3-0-ás hazai zakó után azonban tényleg elhihetik az észak-londoni szimpatizánsok, a Tottenham Hotspur valóban kieshet az élvonalból annak ellenére, hogy játékoskerete nem erre predesztinálná a csapatot.

Igor Tudor alatt öt bajnokit játszott a Spurs, ezeken négy vereség és egyetlen döntetlen a mérlege az együttesnek, és mindössze egy pont választja el a londoniakat a kiesést jelentő 18. helytől. A Nottingham elleni csúfos vereség után nem menesztette egyből Tudort a klub vezetősége, miután a meccs lefújása után derült ki, a horvát vezetőedző édesapja elhunyt.

Ennek ellenére az a valószínű forgatókönyv, hogy Tudortól hamarosan megválik a Spurs, és több lehetőség is felmerült a pótlással kapcsolatban: a legtöbbet a korábbi Marseille-edzőt, Roberto de Zerbit lehet hallani, aki azonban inkább nyártól ülne le a kispadra, amennyiben a csapat bennmarad a Premier League-ben. Ennél jóval földtől elrugaszkodott opció is napvilágot látott: egy játékos-edző vehetné át az együttes irányítását Cristian Romero vagy James Maddison személyében.

A legújabb név, akit bedobtak az angolok, az az a Sean Dyche, aki ebben a szezonban a Nottingham Forest padján már ült, és februárban menesztette a klub. A The Telegraph szerint amennyiben Roberto de Zerbi nem lenne hajlandó a szezon hajrájára átvenni a csapatot, úgy a rutinos angol edzőt ültetné le a kispadra a Spurs vezetősége. Dyche a Burnley, az Everton és a Nottingham Forest együtteseit irányította eddig az angol bajnokságban, és tartott benn nem egyszer gödörben lévő csapatot, így az ebben szerzett tapasztalata nagy segítség lehet az észak-londoniaknak.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
