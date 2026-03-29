Itt a vége! A Tottenham Hotspur menesztette Igor Tudort - hivatalos!

A Spurs hivatalos közleményben tudatta a horvát vezetőedző menesztését:
"Megerősíthetjhük, hogy közös megegyezéssel azonnali hatállyal elhagyja a csapatot Igor Tudor. Tomislav Rogic és Riccardo Ragnacci ugyancsak távozik, mint kapusedző és erőnléti edző. Köszönjük Igornak, Tomislavnak és Riccardónak az elmúlt hat hétben tett erőfeszítéseit, amit fáradhatatlanul végeztek. Elismeréssel adózunk Igor gyászának, és támogatásunkat fejezzük ki neki és családjának ebben a nehéz időszakban. Az új vezetőedzővel kapcsolatban hamarosan tájékoztatást adunk".
Nem sült el jól a horvát szakember regnálása az észak-londoni együttesnél: a csapat az irányításával 5 bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, és a Bajnokok Ligájából is búcsúzott az gárda az Atlético Madriddal szemben.
Több név is felmerült az elmúlt napokban, akik válthatják Tudort a Spurs kispadján: az elsődleges célpont Roberto de Zerbi, aki a Brighton élén már dolgozott Angliában, ám a hírek szerint ő csak nyártól venné át a csapatot. A legfrissebb név Sean Dyche-é volt, de olyan radikális ötlet is felmerült, hogy egy játékosedző venné át az irányítást Cristian Romero vagy James Maddison személyében.
A Tottenham Hotspur jelenleg a 17. helyen áll az angol élvonalban, és mindössze egy pont választja el a már kieső West Ham Unitedtől. A következő bajnokit a Sunderland otthonában játszák a Sarkantyúsok, immáron új vezetőedzővel.
