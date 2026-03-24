Bózsik Tamás

Egy edző már szívesen elvállalná a Tottenham Hotspur irányítását, ha bennmarad a Premier League-ben

Emellett új sportigazgató is érkezhet a Sarkantyúsokhoz.

Amint arról a GOAL is beszámolt, meg nem erősített hírek szerint búcsút int Igor Tudor vezetőedzőnek a Tottenham Hotspurt. A helyetteseként öt tréner neve merült föl, közülük Roberto De Zerbi nyitott lenne arra, hogy átvegye a Sarkantyúsok irányítását, de csak is akkor, ha kiharcolják a bennmaradást az angol élvonalban – tudta meg a Telegraph

Az angol portál azt még március elején megírta, hogy a Tottenham tárgyalt is az olasz szakvezetővel az esetleges közös munkáról.

Mint ismert, az egykor a Brighton & Hove Albiont is irányító tréner legutóbb az Olympique de Marseille-nél vállalt munkát, de a Bajnokok Ligája-kiesést követően menesztették. Azóta nincsen munkája De Zerbinek. 

Emellett további hír az észak-londoniak háza tájáról, hogy egy új sportigazgatót is szeretnének szerződtetni. Szintén a Telegraph tudósított arról, hogy erre a posztra Sebastian Kehl a legfrisseb jelölt, akit most vasárnap menesztett a Borussia Dortmund

A Tottenham jelenleg a 17. helyen áll az angol első osztályban, mindössze egy ponttal megelőzve a kieső helyen álló West Ham Unitedot. 

