Romano: Arbeloa távozik a Real Madridtól, korábbi sikeredző válthatja

Teljes a káosz a Real Madridnál: a csapat 11 pontos hátrányban van a Barcelonával szemben a spanyol bajnokságban, vasárnap pedig ha nem nyer a madridi csapat az El Clásicón, a katalánok behozhatatlan előnyre tesznek szert. A feszültséget jól jelzi, hogy Kylian Mbappé ellen petíció indult a szurkolók körében, melyet már több, mint 28 millió ember írta alá, de a klubon belül sincs mindenki kibékülve a francia sztárral.

A csapat német védője, Antonio Rüdiger egy stábtaggal és csapattársával, Álvaro Carrerasszal is összeszólalkozott, nem sokkal később pedig Tchouaméni és Valverde ment egymásnak, aminek a végén kórházba kellett szállítani az uruguayi középpályást a verekedés közben összeszedett fejsérülés miatt.

A sorozatos botrányok mellett úgy tűnik, a vezetőedző, Álvaro Arbeloa sorsa is eldőlt: Fabrizio Romano arról számolt be, jelenleg arra van a legnagyobb esély, hogy a spanyol szakember távozik a Real Madridtól. A potenciális jelöltek listája az elmúlt hetekben egyre szűkült, és mostanra mindössze néhány név maradt rajta. Az első számú favorit José Mourinho, akit szoros barátság fűz Florentino Pérez elnökhöz még a portugál szakember előző, Bernabéuban töltött időszakából. Az elnök sosem titkolta csodálatát Mourinho iránt: a madridi regnálását tekinti annak az alapnak, amelyre a távozása utáni sikerkorszak épült - számolt be róla a Marca.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek más opciók, és a vezetőség ne mérlegelné a jelölteket. Az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino szintén a kalapban van; őt Florentino Pérez nagyra értékeli, ám a szurkolók körében nem vált ki akkora lelkesedést, mint Mourinho. Ebből a szempontból az argentint csak Jürgen Klopp és Zinedine Zidane előzi meg, de a német tréner sosem volt reális opció, a francia legenda pedig a világbajnokság után a francia válogatott kispadjára vár.

Ha már a francia nemzeti csapat: Didier Deschamps neve is felmerült a megbeszéléseken, elsősorban a francia játékosok magjával való kiváló kapcsolata, valamint játékosként és edzőként is kiemelkedő profilja miatt. A viták során egy másik világbajnok szövetségi kapitány, Lionel Scaloni neve is elhangzott, az ő esetében azonban komoly hátrányt jelent a klubszinten szerzett tapasztalat hiánya.

