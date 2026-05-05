Nő a feszültség a színfalak mögött Mbappé körül, a játékos azonban cáfol

Az első incidens áprilisban történt, amikor Antonio Rüdiger heves vitába keveredett az első csapat egy másik játékosával a Real Madrid edzőközpontjának öltözőjében. A 33 éves német válogatott játékos később bocsánatot kért a tettéért, múlt pénteken pedig ebédre hívta csapattársait és azok családjait. Ezt követően azonban újabb vita alakult ki, ezúttal Mbappé és a Real Madrid edzői stábjának egy tagja között a Real Betis elleni, április 24-i idegenbeli mérkőzés előtt.

Mbappé egy edzésgyakorlat során keveredett összetűzésbe az egyik edzővel. A lap szerint a francia játékos dühösen és sértő hangnemben beszélt a stáb tagjával, aki partjelzőként tevékenykedett az egymás közötti játék során, és lest intett nála. Mbappé viselkedése sokaknak nem tetszett a Madrid háza táján. A lappal folytatott beszélgetések során a klubon belüli és ahhoz közel álló személyek egyaránt kritizálták a játékost, valamint a Real Madridot is, amiért a klub nem lépett fel határozottabban.

A múlt havi edzésen történt edzői incidensen túl a 27 éves franciát egy partnerével tett olaszországi utazása miatt is belső kritikák érték. Mbappé az április 24-i, Betis elleni mérkőzésen szenvedett combhajlító-sérüléséből lábadozik, és a múlt héten kapott néhány nap szabadságot. Vasárnap este, nem sokkal a Real Madrid Espanyol elleni idegenbeli mérkőzésének kezdete előtt érkezett vissza a spanyol fővárosba, ahol a csapat Vinícius Jr. két góljával 2–0-ra nyert.

Számos szurkoló úgy vélte, Mbappénak nem lett volna szabad pihenőre mennie egy olyan időszakban, amikor a csapat nehéz helyzetben van. Kedd reggel Mbappé képviselői az edzőközpontban történt vitával és a madridi hangulattal kapcsolatos megkeresésre az alábbi közleménnyel válaszoltak a The Athleticnek:

„A kritikák egy része a klub által szigorúan felügyelt rehabilitációs időszak bizonyos elemeinek túlértelmezésén alapul, és nem tükrözi Kylian elkötelezettségének, valamint a csapatért végzett mindennapi munkájának a valóságát.”

Mindenesetre néhány szurkolónál végleg elvetette a sulykot Mbappé, ugyanis petíció is indult a francia kiválóság ellen, és szeretnék, ha a Real Madrid minél előbb túladna a játékoson.

