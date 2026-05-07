Botrány! Verekedés a Real Madrid edzésén, Valverdét kórházba vitték

Egyre feszültebb a hangulat a Real Madrid öltözőjében, és a spanyol sajtó szerint újabb súlyos incidens rázta meg a királyi gárdát. A Marca beszámolója alapján Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között ismét komoly konfliktus alakult ki az edzésen, amely végül odáig fajult, hogy az uruguayi középpályást kórházba kellett szállítani.

A madridi lap szerint a két játékos közötti viszony már korábban is feszült volt, azonban a legutóbbi összetűzést a klubon belül többen is „a valdebebasi edzőközpont történetének egyik legsúlyosabb incidenseként” jellemezték.

Az események már reggel rosszul kezdődtek: öltözői források szerint Valverde megtagadta, hogy kezet fogjon Tchouaménivel, ami az egész edzésre rányomta a bélyegét. A beszámolók alapján a tréning során különösen kemény belépők és folyamatos szóváltások jellemezték a két játékos kapcsolatát, főként az uruguayi részéről A helyzet végül az edzés után robbant be igazán az öltözőben, ahol komoly dulakodás alakult ki a két futballista között. A Marca információi szerint Valverde az incidens során – nem közvetlen ütés következtében – olyan ütést kapott, amely felszakította a bőrét, ezért kórházi ellátásra szorult.

A konfliktus akkora visszhangot váltott ki a klubon belül, hogy rendkívüli válságtanácskozást hívtak össze a történtek után. José Ángel Sánchez vezérigazgató személyesen is megjelent az edzőközpontban, miközben mindkét játékos ellen fegyelmi eljárás indult. A jelentések szerint a játékosok hosszú időn keresztül nem hagyhatták el a klub edzőközpontját, miközben a vezetőség megpróbálta kezelni a kialakult helyzetet. A Real Madridnál attól tartanak, hogy az öltözőn belüli feszültség tovább mélyülhet egy rendkívül érzékeny időszakban.

A spanyol sajtó szerint jelenleg komoly a megosztottság a kereten belül, és egyre többen érzik úgy, hogy a problémák jóval túlmutatnak egy egyszerű edzésen kialakult vitán. A klub egyelőre hivatalosan nem kommentálta az esetet. Az utóbbi napokban mindenesetre nem ez volt az elős botrányos jelenet a Real Madrid körül: mint korábban beszámoltunk róla, Rüdiger korábban Álvaro Carrerast legyintette meg az edzésen, de a csapaton belül feszültség az utóbbi napokban is tapintható volt.

