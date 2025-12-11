Csapata lett Zinedine Zidane-nak

Zinedine Zidane tulajdonrészt vásárolt egy francia ötödosztályú klubban, az Union Foot de Touraine-ban - írta meg a L'Equipe. A lap úgy tudja, hogy a világbajnok középpályás 10 ezer eurót fog belepumpálni az együttesbe, amivel reméli, még tetszetősebbé válik majd a gárda az új támogatók számára. A 2009-ben alapított klub célja, hogy előbb-utóbb profi szinten szerepeljen, ami minimum a második ligát jelenti.

Egyébként az Union Foot de Touraine elnöki posztját az a Basile Riboud tölti be, aki Zidane barátja, így nem csoda a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes edző szerepvállalása.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Zidane már belekóstolt a tulajdonosi szerepbe. Angol kiadásunk hívta fel a figyelmet, hogy 2012 óta rendelkezik tulajdonrésszel a francia másodosztályban vitézkedő AF Rodez csapatában, sőt, az élvonalbeli FC Evian Thonon Gaillard tulajdonosi körében szintén megtalálható a neve.

Bár felröppentek pletykák azzal kapcsolatban, hogy az egykori középpályás ismét vezetőedzőként kaphat munkát, akár a Real Madridnál vagy a francia válogatottnál, egyelőre nem tudni, hogy visszatér-e a kispadra.