Hatalmas téttel érkezett az Espanyol otthonába a bajnokságban második helyen álló Real Madrid: győzniük kellett ahhoz, hogy életben tartsák bajnoki reményeiket. Pontvesztés esetén a Barcelona már ezen az estén bajnok lehetett volna. Ha viszont nyer a Real, akkor a döntés a jövő heti El Clásicóra marad.

A madridiaknál komoly gondot okoztak a hiányzók. Álvaro Arbeloa több kulcsjátékosát is nélkülözte, így a középpályán a mindössze 18 éves Thiago Pitarch is lehetőséget kapott.

Az Espanyol bátran kezdett. A 3. és 4. percben Roberto Sánchez kétszer is próbálkozott, de egyik lövése sem talált kaput. A Real válasza gyorsan jött: a 8. percben Vinícius Júnior Alexander-Arnold beadása után kapufát lőtt.

A 11. percben újabb probléma sújtotta a Real Madridot, Ferland Mendy megsérült egy sprint során, helyére Fran García érkezett. A vendégek ennek ellenére átvették az irányítást, húsz perc után már 73 százalékban birtokolták a labdát.

A félidő közepére feszültté vált a mérkőzés. Vinícius sárga lapot kapott reklamálásért, majd Omar El Hilali belépője után előbb piros lapot mutatott fel a játékvezető, ám a VAR-vizsgálat után az ítéletet sárgára módosították.

Az Espanyol kevés, de veszélyes helyzeteket dolgozott ki. A 29. percben Dolan lőtt fölé ígéretes helyzetből. A másik oldalon Alexander-Arnold pontrúgásai jelentettek veszélyt: Bellingham centikkel maradt le egy beadásról, Valverde fejesét pedig Dmitrovic védte.

A félidő hajrájában Brahim Díaz lőtt a léc fölé egy kipattanó után, a hosszabbításban pedig Lunin bravúrral védte Cabrera fejesét.

A második félidőben a Real fölénye góllá érett: az 55. percben Vinícius Júnior két védőt kicselezve, higgadtan helyezett a kapuba Gonzalo visszatett labdája után.

Az Espanyol Terrats révén közel járt az egyenlítéshez, de a lövés kevéssel elkerülte a kaput.

Nem sokkal később a Real lezárta a mérkőzést: Bellingham sarokkal készítette le a labdát Viníciusnak, aki ezúttal a jobb felső sarokba bombázott.

A hajrában Mastantuono is helyzetbe került, de Dmitrovic védett.

A hosszabbításban már nem változott az eredmény, így a Real Madrid elhalasztotta a bajnokavatást: a Barcelona még nem ünnepelhetett matematikailag bajnoki címet. A döntés az El Clásicóra marad, ahol a Real mindent megpróbál majd, hogy életben tartsa esélyeit.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.